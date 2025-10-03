Ο Παύλος Ασλανίδης στην Καλαμάτα για τα Τέμπη: “Δεν υπάρχει στην Ελλάδα σήμερα κράτος δικαίου και δικαιοσύνη” (βίντεο)

“Είμαστε απλοί άνθρωποι, απλοί γονείς καθημερινοί, όπως οι περισσότεροι γονείς στην Ελλάδα και παλεύουμε για το αυτονόητο, για κάτι που δεν υπάρχει στην Ελλάδα σήμερα, δεν υπάρχει κράτος δικαίου, δεν υπάρχει δικαιοσύνη”. Αυτό τόνισε σήμερα σε συνέντευξη Τύπου στην Καλαμάτα, ο Παύλος Ασλανίδης – πατέρας του Δημήτρη, θύματος στο σιδηροδρομικό δυστύχημα - έγκλημα των Τεμπών. Και ξεκαθάρισε πως “οσα μας προσάπτουν για εργαλειοποίηση των παιδιών μας, ότι έχουμε πολιτικά κίνητρα, ότι έχουμε άλλες βλέψεις είναι όλα ψέματα, μας συκοφαντούν”.

Ο Παύλός Ασλανίδης βρίσκεται στην Καλαμάτα, γιατί το Σάββατο θα είναι ομιλητής σε εκδήλωση μνήμης και ενημέρωσης για το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, στο 3ο Γυμνάσιο της πόλης, στον προαύλιο χώρο του σχολείου, στις 6.30 το απόγευμα.

Την εκδήλωση οργανώνει ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου, που προσκαλεί τους πολίτες της Καλαμάτας και των γύρω περιοχών στην εκδήλωση κι ενημερώνει ότι διοργανώνεται “με αφορμή γκράφιτι που φιλοτέχνησαν παιδιά του σχολείου, για να εκφράσουν τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους για το τραγικό συμβάν, αλλά και να διατηρήσουν στη μνήμη των νεότερων όσα συνέβησαν και μας αφορούν όλους!”.

Στην εκδήλωση θα μιλήσουν η Σταυρούλα Βασιλοπούλου - μαθήτρια, ο Παύλος Ασλανίδης, ο Ξενοφών Κοντιάδης - συνταγματολόγος και η Γιώτα Παπαγεωργίου - ψυχολόγος. Θα συντονίσει ο δημοσιογράφος Ηλίας Μπιτσάνης.

Αναλυτικά, ο Παύλος Ασλανίδης παρατήρησε ότι “με τις κινητοποιήσεις για τα Τέμπη, τα παιδιά έχουν πλήρως συνειδητοποιήσει τι έχει συμβεί στα Τέμπη, έχουν ευαισθητοποιηθεί και αυτό θα έχει μεγάλο αντίκτυπο στη ζωή τους αργότερα. Εχουν πάρει ένα συνταρακτικό μήνυμα ότι πρέπει να αγωνίζονται και να διεκδικούν. Κάτι που τα τελευταία χρόνια στην πατρίδα μας μάς το είχαν εντελώς αποδομήσει”.

Και σημείωσε ότι “είναι μια πραγματικότητα το έγκλημα στα Τέμπη. Εμείς βγήκαμε μπροστά ως γονείς, σαν τίποτα άλλο. Οσα μας προσάπτουν για εργαλειοποίηση των παιδιών μας, ότι έχουμε πολιτικά κίνητρα, ότι έχουμε άλλες βλέψεις είναι όλα ψέματα, μας συκοφαντούν. Είμαστε απλοί άνθρωποι, απλοί γονείς καθημερινοί, όπως οι περισσότεροι γονείς στην Ελλάδα και παλεύουμε για το αυτονόητο, για κάτι που δεν υπάρχει στην Ελλάδα σήμερα, δεν υπάρχει κράτος δικαίου, δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Κι έπειτα από 2,5 χρόνια συνεχίζουν όχι απλά να κουκουλώνουν την αλήθεια, επιτίθενται ειδικά τις τελευταίες ημέρες με πιο αισχρό τρόπο απέναντί μας. Εχουν βάλει ανώτατους δικαστικούς στον Αρειο Πάγο, που μόλις τους έβαλαν στις θέσεις όλως τυχαίως, να λένε και αυτοί το ίδιο τροπάριο που λένε οι κυβερνώντες: ότι υπάρχουν πολιτικά κίνητρα, ότι υπάρχουν κάποιοι άλλοι πίσω από τους γονείς που εργαλειοποιούν τα παιδιά τους και συνεχίζουν στο ίδιο μοτίβο.

Εμείς δεν θα σταματήσουμε, γιατί μας καλούν σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό οι συμπολίτες μας, οι Ελληνες και όχι μόνο, για να παλέψουν μαζί μας”.

Για την πρόσκληση στην αυριανή εκδήλωση ανέφερε και αποκάλυψε ότι “όταν η πρόεδρος, η Μαρία (Ασλανίδου) με πήρε τηλέφωνο και μου είπε για την εκδήλωση στην Καλαμάτα και της είπα αν γίνεται στις 4 Οκτωβρίου, γιατί είναι και τα γενέθλια του Δημήτρη και θα ήθελα πάρα πολύ να τα κάνω εδώ. Γιατί εδώ παρουσιάστηκε σαν φαντάρος, είχαμε έρθει το 2017 και θεωρώ πολύ σημαντικό να κάνει με παιδιά τα γενέθλιά του, σε ένα τέτοιο περιβάλλον”.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΠΕΙΝΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΟΥ ΡΟΥΤΣΙ

Απαντώντας σε ερώτησή μας για το αν οι γονείς θα πρέπει να φθάσουν να κάνουν απεργία πείνας, για να δικαιωθούν, με αφορμή την κίνηση αυτή του γονιού Πάνου Ρούτσι, επισήμανε:

“Ο τελευταίος άνθρωπος από τους γονείς που περιμέναμε ότι θα κάνει αυτή την ενέργεια, ήταν ο Πάνος, γιατί είχε βαθιά κατάθλιψη. Προσπαθούσαμε όλοι να είναι κοντά μας, να έρχεται μαζί μας και σε συζητήσεις για τα Τέμπη, σιγά – σιγά να βγαίνει και να μιλάει και αυτός. Και όταν έμαθα ότι πήγε να κάνει απεργία πείνας, πήγα εκείνο το πρωί στην Αθήνα και τον είπα να μη το κάνει. Γιατί έχει και θέματα υγείας, σοβαρά με την καρδιά του. Είναι τόσο εξοργισμένος που γύρισε και μου απάντησε ότι δεν πρόκειται να σε ακούσω. Αυτή τη φορά θα το πάω μέχρι τέλους”.

Πρόσθεσε πως “είναι άλλες 25 οικογένειες στην ίδια περίπτωση με μας, 27 είναι τα παιδιά που δεν έχουν αιτία θανάτου” και σημείωσε: “Και δεν το λέμε εμείς, το λένε οι ιατροδικαστικές εκθέσεις, που είναι ελλιπέστατες. Δεν αναφέρουν αιτία θανάτου, απλά αναφέρουν «βίαιος θάνατος, πλήρη απανθράκωση», χωρίς να έχουν γίνει οι απαραίτητες τοξικολογικές εξετάσεις, που γίνονται σε αυτές τις περιπτώσεις. Είχαν γίνει στο «Ηλιος», όταν έπεσε το αεροπλάνο. Εκεί ήταν 1,5 μήνα, στα Τέμπη μόλις 4 μέρες διήρκεσε η ταυτοποίηση που δεν έγινε. Στα Νοσοκομεία της Λάρισας έγιναν ταυτοποιήσεις, μάζευαν σε σακούλες και τα πήγαιναν όπως να ‘ναι. Δεν υπήρχαν ιατροδικαστές, οπότε είναι μονόδρομος. Ειδικά για μένα που το έχω ξεκινήσει εδώ και ένα χρόνο, που έχω κάνει το αίτημα, να μάθω – και αν όντως είναι το παιδί μου μέσα – και από τι αιτία τελικά κάηκε”.

Για το γεγονός ότι η δικαιοσύνη αποδέχεται την εκταφή των παιδιών τους μόνο για ταυτοποίηση μέσω DNA, ξεκαθάρισε: “Εννοείται δεν αρκεί, είναι κοροϊδία. Με αυτό που κάνουν και ο πιο δύσπιστος πλέον έχει καταλάβει ότι κάτι συμβαίνει, ότι κάτι καλύπτουν, με μανία κιόλας. Γιατί επιτίθενται κιόλας”.

Συνεχίζοντας, επέκρινε τον υπουργό Υγείας και τα κυβερνητικά τρολ: “Μαθαίνω ότι ο Γεωργιάδης επιτέθηκε πάλι στον Πάνο σήμερα, κάτι είπε για το ΕΚΑΒ, δεν πάει. Δηλαδή, τον λοιδωρούν, τον χλευάζουν, έχουν βάλει τα τρολ τους κι επιτίθενται σε έναν γονιό, που θυσιάζεται για παιδί του. Δηλαδή, για να μην κάνει κακό σε κάποιον άλλον, κάνει στον εαυτό του. Γιατί η οργή του έχει φθάσει εκεί. Είναι μεγάλη η αδικία. Αλλά, δυστυχώς, έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους κυνικούς, που μόνο εγκληματίες έχουν τέτοιες συμπεριφορές”.

ΠΕΡΥΣΙ ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΕΚΤΑΦΗ

Για τις απόψεις ότι δεν θέλουν να ξεκινήσει η δίκη και το ζήτημα των εκταφών που προέκυψε τώρα, 2,5 χρόνια μετά, ο Παύλος Ασλανίδης επισήμανε: “Δεν προέκυψε τώρα, πέρυσι τον Νοέμβριο έκανα το πρώτο αίτημα το οποίο πήγε στον ανακριτή, το απέρριψε. Πήγαμε σε Δικαστικό Συμβούλιο, το απέρριψε. Κάναμε δεύτερο αίτημα, γιατί είχε μπει και το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ, αυτό που κουνούσαν στη Βουλή και πανηγύριζαν. Στο δεύτερο αίτημα δεν αναφέραμε πουθενά για ξυλόλιο και υδρογονάνθρακες. Απλά αναφέραμε ότι βάσει διεθνών πρωτοκόλλων, δεν έγιναν οι απαραίτητες τοξικολογικές εξετάσεις. Και παρόλο που ήταν σαφές, μόνο αυτό επιζητούσαμε, πάλι το απέρριψε ο ανακριτής. Προσφύγαμε στο Δικαστικό Συμβούλιο και το απέρριψε και αυτό. Και σαν να μην έφθανε αυτό, μου έβαλαν και 250 ευρώ να πληρώσω δικαστικά έξοδα. Μην γνωρίζοντας ότι ένα από τα μέτρα στήριξης που μας εξήγγειλαν από την πρώτη στιγμή, ήταν ότι δεν θα πληρώσουμε ένα ευρώ για δικαστικά έξοδα”.

Οσον αφορά την καθυστέρηση της δίκης που τους καταλογίζουν ότι επιδιώκουν, απάντησε: “Δεκαέξι μήνες περιμέναμε το πόρισμα του Καρώνη. Εμείς καθυστερούμε τη δίκη; Και σε τι δίκη θα πάμε; Χωρίς να υπάρχει κατηγορητήριο για το υπουργείο Μεταφορών; Είναι άφαντο, δεν υπήρχε υπουργείο, όταν έγινε το έγκλημα; Η Hellenic Train που κουβαλούσε τον κόσμο, ούτε αυτή είναι στο κατηγορητήριο. Αραγε,τι συζητάμε, για μια δίκη παρωδία. Πρέπει να κάνουν, όπως έκαναν με τη Μάνδρα, με το Μάτι. Θα πάνε καναδυό φυλακή, όλοι οι άλλοι με πλημμελήματα. Οχι, εμείς δεν το αντέχουμε, δεν το αντέχει πλέον η κοινωνία αυτό. Γιατί βλέπουν ότι θα υπάρχουν συνέχεια εγκλήματα, ατιμωρησία και δεν θα τιμωρείται κανένας. Δηλαδή, έπρεπε να έρθει μια Ευρωπαία εισαγγελέας, για να πει αυτά τα αυτονόητα σε αυτή τη χώρα, το 2025; Δηλαδή, όλες οι χώρες οι ευρωπαϊκές και αυτές που μπήκαν τελευταία στην Ενωμένη Ευρώπη, έχουν φτιάξει κράτη και μεις είμαστε ακόμα αυτό το μπάχαλο; Να μας δολοφονούν τα παιδιά και να μας κουνούν και το δάχτυλο;”.

Για το αν θα απορρίψουν τις αιτήσεις τους για τοξικολογικές εξετάσεις των παιδιών τους, δήλωσε ξεκάθαρα: “Θα κάνουμε ένσταση. Εμείς θέλουμε, όπως και ο Πάνος ζήτησε και τα δύο αιτήματα, έτσι θα ζητήσω κι εγώ. Και αν πάλι πουν όχι, θα φθάσουμε μέχρι Ανθρώπινα Δικαιώματα, μέχρι τον ΟΗΕ, παντού. Θέλουμε εκταφή και για βιοχημικές εξετάσεις”.

Τέλος, για το τι απάντηση τους έδωσαν οι ιατροδικαστές, γιατί δεν έκαναν τοξικολογικές εξετάσεις, ο κ. Ασλανίδης απάντησε

“Οι ιατροδικαστές κρύβονται. Εχουν μηνυθεί οι ιατροδικαστές από άλλες οικογένειες και είπαν ότι είχαν επίβλεψη από τον Καρακούκη και τους είπε «θα κάνετε αυτά που σας λέω εγώ. Βέβαια υπέγραψαν οι δόκιμοι ιατροδικαστές. Οι ανώτεροι θα τη γλυτώσουν και θα την πληρώσουν, όπως φαίνεται Οπως και στην Πυροσβεστική, έδιωξαν το Εγκληματολογικό της Πυροσβεστικής, το ίδιο βράδυ ο Φαλάρας κι υπέγραψαν κάτι χαμηλόβαθμοι. Πάλι, θα την πληρώσουν χαμηλόβαθμοι, όταν προχωρήσουν οι διαδικασίες. Γιατί κάποιοι θα τιμωρηθούν από αυτούς. Η μήνυση στους ιατροδικαστές έχει πάει στο αρχείο”.