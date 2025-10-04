Συνεχίζεται η μείωση πληθυσμού στη Μεσσηνία: Υπερδιπλάσιοι θάνατοι από γεννήσεις το 2024

Συνεχίστηκε και το 2024 η δημογραφική αιμορραγία στην Πελοπόννησο και στην Μεσσηνία καθώς ο φυσικός πληθυσμός μειώθηκε κατά 4.289 άτομα στην Περιφέρεια και κατά 1.205 άτομα στο νομό. Συγκεκριμένα και σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία που έδωσε χθες στη δημοσιότητα η Ελληνική Στατιστική Αρχή στη Μεσσηνία το 2024 γεννήθηκαν μόνο 945 παιδιά ενώ την ίδια χρονιά πέθαναν 2.150 Μεσσήνιοι.