Ευρωπαϊκή Ημέρα Δωρεάς Ιστών και Κυττάρων με επίκεντρο την Καλαμάτα

Η Καλαμάτα θα είναι τη νέα εβδομάδα το πανευρωπαϊκό επίκεντρο για τον εορτασμό της Ευρωπαϊκής Ημέρας Δωρεάς Ιστών και Κυττάρων, που αποτελεί μια πρωτοβουλία του Συμβουλίου της Ευρώπης και εορτάζεται κάθε χρόνο, το δεύτερο Σάββατο του Οκτωβρίου.

Ειδικότερα το Σάββατο 11 Οκτωβρίου, η Ελλάδα υπό την αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων φιλοξενεί την εν λόγω ημέρα, όπου μεταξύ άλλων θα πραγματοποιηθεί φωταγώγηση με πράσινο χρώμα (το χρώμα που συμβολίζει τη μεταμόσχευση), εμβληματικών κτιρίων και κατασκευών σε όλη την Ελλάδα, όπως το Καλλιμάρμαρο, το Κοινοβούλιο, το Σιντριβάνι της Ομόνοιας, ο Λευκός Πύργος της Θεσσαλονίκης, η Γέφυρα Ρίου Αντιρρίου, το Κάστρο της Καλαμάτας, η Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών του Ιδρύματος Ωνάση, το Ωνάσειο Νοσοκομείο κ.α.

Στην πόλη της Καλαμάτας το πρόγραμμα εορτασμού της Ευρωπαϊκής Ημέρας Δωρεάς Ιστών και Κυττάρων έχει ως εξής:

- Ενημερωτική εκδήλωση για ιατρονοσηλευτικό προσωπικό στο Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας, την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου στις 13.00

- Διήμερη συνεδρίαση της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων σε θέματα Μεταμοσχεύσεων του Συμβουλίου της Ευρώπης, την Πέμπτη 9 και την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου, στον συνεδριακό χώρο του ξενοδοχείου Elite

- Κεντρική εορταστική εκδήλωση, ανοιχτή στο κοινό, για την Ημέρα, την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου στις 18.30, στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας, παρουσία του Προέδρου της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, του Υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη και του Υφυπουργού Υγείας Μάριου Θεμιστοκλέους.

- Επιστημονική εκδήλωση, με τη συμμετοχή διακεκριμένων επιστημόνων του χώρου, ανοιχτή στο κοινό, για όλες τις εξελίξεις στον τομέα της Δωρεάς και των Μεταμοσχεύσεων Οργάνων, Ιστών και Κυττάρων, στην Ελλάδα και διεθνώς, το Σάββατο 11 Οκτωβρίου, 9.30 – 14.00 στο ξενοδοχείο Horizon Blu.

- Ενημερωτικό περίπτερο «Οργανούληδες» στη κεντρική πλατεία της Καλαμάτας. Το καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την υγιεινή ζωή και τη δωρεά οργάνων, που απευθύνεται σε μαθητές 7 έως 11 ετών, και υποστηρίζεται από το Ίδρυμα Ωνάση, περιμένει παιδιά, γονείς και εκπαιδευτικούς να τους γνωρίσουν από κοντά και να μάθουν μαζί τα μυστικά για τη λειτουργία και τη φροντίδα των οργάνων του σώματος, αλλά την αξία της δωρεάς οργάνων.

Ώρες Λειτουργίας: Παρασκευή 10 Οκτωβρίου, 18:00-20:00 & Σάββατο 11 Οκτωβρίου, 10:00-14:00 και 17:00-21:00. Ενημερωτική παρουσίαση, Σάββατο 11 Οκτωβρίου, 19:00-20:00

Ο Μεσσήνιος πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων καθηγητής Γιώργος Παπαθεοδωρίδης χαρακτηριστικά αναφέρει: «Φέτος η χώρα μας βρίσκεται στο επίκεντρο αναφορικά με τον εορτασμό της «Ευρωπαϊκής Ημέρας Δωρεάς Οργάνων Ιστών και Κυττάρων» και δίνει τον παλμό της ενημέρωσης και της ευαισθητοποίησης των πολιτών πανευρωπαϊκά. Η επιλογή της χώρας μας μόνο τυχαία δεν υπήρξε, καθώς τα τελευταία 4 χρόνια η χώρα μας είναι από τις πρώτες χώρες διεθνώς σε ρυθμούς αύξησης της δωρεάς και των μεταμοσχεύσεων συμπαγών οργάνων, γεφυρώνοντας γοργά, αλλά σταθερά τη χρόνια υστέρησή μας στον τομέα αυτό. Η δωρεά οργάνων, αλλά και ιστών και κυττάρων, όπως ο μυελός των οστών, χαρίζει χρόνια και ποιότητα ζωής, μέσα από το μεγαλείο της ανθρώπινης ύπαρξης, που υπερβαίνει τον πόνο και την ατομικότητα, για να χαρίσει ζωή. Αυτό είναι ένα μήνυμα που χρειάζεται να ενστερνιστούμε σήμερα, περισσότερο από ποτέ άλλοτε, ως άνθρωποι, ως πολίτες, ως εν δυνάμει δότες ή λήπτες ο καθένας από εμάς στο μέλλον. Στην Ελλάδα και στη Ευρώπη.

Από την πλευρά του ο επίσης Μεσσήνιος εθνικός εκπρόσωπος στην Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων σε θέματα Μεταμοσχεύσεων του Συμβουλίου της Ευρώπης καθηγητής Γιάννης Μπολέτης σημειώνει επίσης: «Είναι ιδιαίτερα ευχάριστο το γεγονός ότι, 20 χρόνια μετά την πρώτη φορά που η χώρα μας ανέλαβε τον εορτασμό της Ευρωπαϊκής Ημέρας Δωρεάς Οργάνων, Ιστών και Κυττάρων, η πρωτοβουλία αυτή επιστρέφει στη χώρα μας. Πρόκειται για ένα σύνολο εκδηλώσεων που τιμούν τους δωρητές και προωθούν τη δωρεά, ως την απαραίτητη προϋπόθεση για τη διενέργεια των μεταμοσχεύσεων. Ειδικότερα, αυτή την εποχή, με την ανοδική πορεία της χώρας μας στις μεταμοσχεύσεις, ο εορτασμός της Ευρωπαϊκής αυτής Ημέρας συμβάλλει στην ανάδειξη της δωρεάς ως σημαντικό πυλώνα κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης.

——

Οι εκδηλώσεις διοργανώνονται από την «Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων σε θέματα Μεταμοσχεύσεων» του Συμβουλίου της Ευρώπης και από τον Ελληνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων, υπό την Αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων και με την Υποστήριξη της ΕΡΤ, του Ιδρύματος Ωνάση, του Ωνάσειου Νοσοκομείου, του Δήμου Καλαμάτας και της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Επίσης τις δράσεις υποστηρίζουν οι: Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσσαλονίκης, Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας, Δ/νση Προστασίας και Αναστήλωσης Νεότερων & Σύγχρονων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού, Δήμος Αθηναίων, Δήμος Θεσσαλονίκης, Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου «Χαρίλαος Τρικούπης», Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ), Γ. Νοσοκομείο Καλαμάτας.