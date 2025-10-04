Απάντηση στην "Αντιφασιστική Κίνηση Καλαμάτας"

Φτάσαμε στην εποχή που οι οπαδοί της τυραννίας ονομάζουν εαυτούς "δημοκράτες" και "προοδευτικούς", οι φασίστες αντιφασίστες και οι πολεμοκάπηλοι ειρηνιστές. Ο κομμουνισμός οδήγησε πάνω από 100 εκατομμύρια αθώων ανθρώπων στον θάνατο, τον 20ο αιώνα. Μάο, Στάλιν, Χίτλερ, Πολ Ποτ κλπ αιματοκύλισαν τον πλανήτη. Σήμερα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει καταδικάσει αμετάκλητα τα αδελφάκια ναζισμό - κομμουνισμό. Και όμως στην πόλη της Καλαμάτας οι νοσταλγοί των τυραννιών, συνεχίζουν ακούραστα το έργο τους. 'Οπλο το ψέμα και η συκοφαντία. Η ανοιχτή υποστήριξη της ναζιστικής Χαμάς τους ταιριάζει, γιατί έχουν ιδεολογική ταύτιση μαζί τους. Οι χαμασίτες δηλώνουν ανοιχτά οπαδοί του Χίτλερ, χαιρετούν ναζιστικά και υψώνουν αγκυλωτούς σταυρούς. Στην Γάζα έσφαξαν 1.200 αθώους πριν δύο χρόνια γιατί ήταν Εβραίοι, ορισμός της γενοκτονίας, και εδώ είναι το απίστευτο, κατηγορούν το Ισραήλ για "γενοκτονία". Το Ισραήλ είναι το πιο δημοκρατικό κράτος που σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις μειονότητες. Οι ρατσιστές Γαζαίοι έχουν τις γυναίκες χρηστικά αντικείμενα και τους ομοφυλόφιλους τους πετούν από τα μπαλκόνια. Δυο εκατομμύρια Άραβες ζουν ειρηνικά στο Ισραήλ και απολαμβάνουν ίσα δικαιώματα με όλους τους πολίτες του Ισραήλ. Το πρόβλημα με τους "συντρόφους" της Φασιστικής κίνησης" είναι ότι κρύβονται πίσω από κουκούλες, δεν έχουν ονόματα και αναφέρονται αόριστα στον "λαό", χωρίς βέβαια να έχουν καμία σχέση με τον καθημερινό κόσμο και την πραγματικότητα.

Γιώργος Πλεμμένος