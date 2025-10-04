Πύλος: Διακομιδή 59χρονης Αγγλίδας από κρουαζιερόπλοιο στο Νοσοκομείο Καλαμάτας

Επιχείρηση διακομιδής μιας 59χρονης Αγγλίδας πραγματοποιήθηκε με επιτυχία το βράδυ της περασμένης Τετάρτης στην Πύλο.

Η Λιμενική αρχή της Πύλου ενημερώθηκε αργά το βράδυ από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης πως μια 59χρονη επιβάτιδα κρουαζιερόπλοιου παρουσίασε πρόβλημα υγείας και έχρηζε άμεσης νοσοκομειακής περίθαλψης,

ενώ το πλοίο με σημαία Βερμούδων έπλεε 66 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Πύλου.

Το κρουαζιερόπλοιο προσέγγισε τον όρμο του Ναβαρίνου με την 59χρονη ασθενή να παραλαμβάνεται από το επιβατηγό-τουριστικό σκάφος «Σαντίνο» και να μεταφέρεται

με ασφάλεια στο λιμάνι της Πύλου.

Στη συνέχεια, διακομίστηκε με ασθενοφόρο του Κέντρου Υγείας Πύλου στο Νοσοκομείο Καλαμάτας, για ιατρική περίθαλψη, ενώ το πλοίο συνέχισε κανονικά το δρομολόγιό του.

Κ.Ηλ.