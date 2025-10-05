Ο Θανάσης Κουρλαμπάς σε δύο σημαντικές παραγωγές

Πρόκειται για τη μαύρη κωμωδία “#Cancel” του πολυβραβευμένου Βορειοϊρλανδού συγγραφέα David Ireland σε σκηνοθεσία Μανώλη Δούνια, καθώς και για την δραματοποιημένη νουβέλα του Ονορέ Ντε Μπαλζάκ “Άνθρωπος χωρίς όνομα”. Στην πρώτη περίπτωση το Θέατρο Αθηνών υποδέχεται την ερχόμενη θεατρική σεζόν 2025-2026 μία από τις πιο πολυσυζητημένες, ανατρεπτικές και βαθιά πολιτικές μαύρες κωμωδίες των τελευταίων ετών, επιχειρώντας να φωτίσει με αιχμηρό χιούμορ και απρόβλεπτες ανατροπές τα όρια της πολιτικής ορθότητας, την cancelculture, τη μάχη για πολιτισμική ταυτότητα και τις αντιφάσεις της σύγχρονης προοδευτικότητας. Στη δεύτερη, μετά από την επιτυχημένη της πορεία και έχοντας κερδίσει τον θαυμασμό των θεατών η παράσταση

σε διασκευή και σκηνοθεσία της Κωνσταντίνας Νικολαΐδη συνεχίζει στο θέατρο Αποθήκη. Η φετινή σεζόν βρίσκει τον Θανάση Κουρλαμπά να υπηρετεί δύο πολύ διαφορετικά θεατρικά είδη, με την πορεία του αν μη τι άλλο να δείχνει πως πρόκειται για έναν ηθοποιό που δεν αποφεύγει το ρίσκο, δοκιμάζοντας με επιτυχία πολλούς και διαφορετικούς ρόλους.