“Θα τους νικήσουμε στο τέλος, γιατί το δίκιο πάντα νικάει” - Το μήνυμα της εκδήλωσης στο 3ο Γυμνάσιο Καλαμάτας για τα Τέμπη

“Θα συνεχίσουμε και θα τους νικήσουμε στο τέλος, γιατί το δίκιο πάντα νικάει”, τόνισε ο Παύλος Ασλανίδης – πατέρας του Δημήτρη, θύματος στο σιδηροδρομικό δυστύχημα - έγκλημα των Τεμπών, στην εκδήλωση μνήμης κι ενημέρωσης για το τραγικό δυστύχημα, το απόγευμα του Σαββάτου 4 Οκτωβρίου, στο 3ο Γυμνάσιο Καλαμάτας.

Σε μια εκδήλωση παρουσία αρκετού κόσμου, πλημμυρισμένη με συναισθήματα και συγκίνηση, με μηνύματα συμπαράστασης και αλληλεγγύης από τα παιδιά και την κοινωνία ότι ο αγώνας για τα Τέμπη θα πάει μέχρι τέλους, για να υπάρξει δικαίωση και να αποδοθεί δικαιοσύνη.

Στην εκδήλωση με αφορμή γκράφιτι που φιλοτέχνησαν παιδιά του σχολείου, για “να εκφράσουν τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους για το τραγικό συμβάν, αλλά και να διατηρήσουν στη μνήμη των νεότερων όσα συνέβησαν και μας αφορούν όλους”, την ημέρα των γενεθλίων του Δημήτρη Ασλανίδη, η μαθήτρια Χρυσούλα Καραΐσκου προσέφερε ως δώρο στον πατέρα ένα πορτρέτο του Δημήτρη, που έφτιαξαν τα παιδιά.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, προβλήθηκε ένα συγκινητικό βίντεο για το τραγικό δυστύχημα – έγκλημα στα Τέμπη, στο οποίο συμμετείχαν, στέλνοντας μηνύματα, γνωστοί τραγουδιστές και ηθοποιοί.

Αναλυτικά, στην εκδήλωση, ο διευθυντής του 3ου Γυμνασίου Καλαμάτας Θεμιστοκλής Νταβέας παρατήρησε, μεταξύ άλλων, ότι το γκράφιτι των παιδιών “είναι σιωπηλή και δυνατή φωνή, για να μην ξεχάσουμε. Είναι πράξη αγάπης και ανθρωπιάς, δέσμευση ότι θα θυμόμαστε”. Επισήμανε ότι “στο σχολείο πέρα από τη γνώση, μαθαίνουμε και την ευαισθησία” κι έκανε λόγο για “ένα μήνυμα ζωής μέσα από τον πόνο”.

Η πρώην πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου Μαρία Ασλανίδου ανέφερε ότι “η εκδήλωση είναι αφιερωμένη στα παιδιά” κι εξέφρασε συμπαράσταση “στον αγώνα των γονιών για αποκάλυψη της αλήθειας και απόδοση της δικαιοσύνης μέχρι το τέλος, για να παραδώσουμε στα παιδιά μας ένα ευνομούμενο κράτος”.

Απευθυνόμενη στον γονιό – απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι, σημείωσε πως “είμαστε μαζί σου στο θείο και βαθιά ανθρώπινο αγώνα σου”, αναρωτήθηκε “πού είναι οι τίμιοι πολιτικοί άνδρες” και τόνισε: “Σήμερα την ιστορία τη γράφουμε εμείς. Η βραδιά είναι του Δημήτρη, που σαν σήμερα γεννήθηκε. ο καθένας έχει χρέος να πάρει θέση, για να γίνει πιο υποφερτός ο πόνος”.

Η κ. Ασλανίδου εξήρε την πρωτοβουλία των παιδιών για το γκράφιτι. Τα παιδιά αυτά ήταν: Χρυσούλα Καραΐσκου, Σταυρούλα Βασιλοπούλου, Βικτωρία – Αναστασία Σουρδή, Παντελής Θεοδωρακόπουλος, Γιώτα Αλεβίζου, Κωνσταντίνος Καρολεμέας, Σταυριανός Μάτσης, Ελένη Ρούτση.

Η εκπρόσωπος του Συλλόγου Οικοτρόφων Φοιτητών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην Καλαμάτα Κατερίνα Αγγελακοπούλου επισήμανε τον αγώνα “για να νικήσουμε το άδικο και τη συγκάλυψη”. Δήλωσε ξεκάθαρα ότι “το έγκλημα στα Τέμπη δεν θα ξεχαστεί και δεν θα συγκαλυφθεί”, υπενθύμισε την απάντηση στο δίλημμα “τα κέρδη τους ή οι ζωές μας” και σημείωσε πως “δεν σταματάμε, γιατί δεν θέλουμε να ξαναζήσουμε τέτοιο έγκλημα. Θα το πάμε μέχρι τέλους”. Μίλησε για τις συνθήκες ανασφάλειας και αβεβαιότητας στη Φοιτητική Εστία κι εξέφρασε τη συμπαράσταση των φοιτητών - οικοτρόφων στον Πάνο Ρούτσι.

Η μαθήτρια Σταυρούλα Βασιλοπούλου επισήμανε ότι το γκράφιτι “είναι πράξη συμβολισμού κι ενότητας” και παρατήρησε, μεταξύ άλλων, πως “παρά τις τραγικές εμπειρίες, μπορούμε να βρούμε δύναμη κι ελπίδα να συνεχίσουμε. Μαζί κι ενωμένοι με ελπίδα και αλληλεγγύη”.

Στην τοποθέτησή του ο Παύλος Ασλανίδης ξεκαθάρισε ότι στόχος του αγώνα των συγγενών είναι “η δικαίωση και να αλλάξει αυτό το βρώμικο και σάπιο σύστημα” κι επικρίνοντας δριμύτατα τους κυβερνώντες, τόνισε: “Δολοφονούν με τη διαφθορά και μας κουνάνε και το δάχτυλο. Ο κόσμος είναι αγανακτισμένος για τα εγκλήματα που μένουν ατιμώρητα”.

Αντιδρώντας στην άποψη της προέδρου του Αρείου Πάγου ότι οι γονείς είναι υποκινούμενοι, επισήμανε πως “δεν είναι άνθρωποι, όταν λένε τέτοια πράγματα” και δήλωσε κατηγορηματικά ότι “θα συνεχίσουμε και θα τους νικήσουμε στο τέλος, γιατί το δίκιο πάντα νικάει”. Αναφέροντας αποσπάσματα από την “Αντιγόνη” του Σοφοκλή, που στέλνει το μήνυμα ότι οι άνθρωποι τιμούσαν τους νεκρούς, διαμαρτυρήθηκε ότι “πολλοί από μας δεν μπόρεσαν να τιμήσουν τους νεκρούς”.

Οσον αφορά την άρνηση της κυβέρνησης και της δικαστικής εξουσίας για τοξικολογικές εξετάσεις στις σορούς των παιδιών τους, για να μάθουν την αιτία του θανάτου τους, εκτίμησε ότι επιχειρούν “να κρύψουν κάτι σημαντικό, που θα δείξει υπεύθυνους υψηλά ιστάμενους”, δήλωσε πως “μια τοξικολογική εξέταση θα δείξει τι κρύβεται (στα φέρετρα) που μπορεί να είναι και κενά” και αναρωτήθηκε “πώς είναι δυνατόν να μην έχουν κάνει έρευνα για την αιτία του θανάτου από την πρώτη ημέρα”.

Ο κ. Ασλανίδης επέκρινε το γεγονός ότι μόλις σε μία εβδομάδα ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Λάρισας, Λάμπρος Τσόγκας, πρόλαβε να μελετήσει τη δικογραφία των 60.000 σελίδων και να συντάξει πρόταση 996 σελίδων “κι έμειναν εκτός υπουργείο Μεταφορών, ΟΣΕ κι εμπλεκόμενες εσε ότι οι μόνοι που μπορούν να τους καταλάβουν, είναι οι γονείς της Παλαιστίνης, γιατί παίρνουν και αυτοί τα παιδιά τους σε σακούλες.

Ο συνταγματολόγος Ξενοφών Κοντιάδης (μέσω τηλεδιάσκεψης) εξέφρασε συμπόρευση και συλλυπητήρια στον Παύλο Ασλανίδη κι ενημέρωσε ότι το βιβλίο του που μόλις κυκλοφόρησε “Τέμπη 57. Η ιστορία ενός προαναγγελθέντος εγκλήματος” στηρίζεται σε μαρτυρίες και τεκμήρια.

Επισήμανε “το δικαίωμα που έχουν οι γονείς για εκταφή των σορών των παιδιών τους”, μίλησε για ημιτελή και υποκριτική ικανοποίηση του αιτήματος των γονιών και για το δικαίωμα του ανθρώπου στην απεργία πείνας.

Υπενθύμισε το μήνυμα συγγενή του Γεράσιμου, του μοναδικού διασωθέντα από το πρώτο βαγόνι, “επιτέλους, σκάστε οι πολιτικοί, σήμερα ουρλιάζουν οι μανάδες” και διάβασε απόσπασμα από το τελευταίο κεφάλαιο του βιβλίου του. Εκανε αναφορά στα 9 σημεία που οδήγησαν στο έγκλημα των Τεμπών, στο πού βρίσκεται σήμερα και στα επόμενα βήματα και ευχήθηκε αυτή η εκδήλωση να γίνει και σε άλλα σχολεία της χώρας

Η ψυχολόγος Γιώτα Παπαγεωργίου μίλησε για τα συναισθήματα θυμού, οργής και ανασφάλειας από το δυστύχημα των Τεμπών, για την ταύτιση των παιδιών και όλου του κόσμου με τα θύματα και τις οικογένειές τους. Επισήμανε τα σημάδια ανθρώπινης ευαισθησίας, εξήγησε το πώς μπορεί να επηρεαστεί η ψυχολογία ενός εφήβου, τόνισε ότι “δύναμη είναι να είμαστε αληθινοί” και προέτρεψε τα παιδιά να ζητούν βοήθεια και από ειδικούς, παρατηρώντας ότι “είναι πράξη θάρρους να πεις πώς νιώθεις”.

Την εκδήλωση συντόνισε με άψογο τρόπο ο δημοσιογράφος Ηλίας Μπιτσάνης.