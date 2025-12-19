Εκπαιδευτική δράση στο 2ο Νηπιαγωγείο Μεσσήνης

Μια όμορφη και εκπαιδευτική δράση πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου, στο 2ο Νηπιαγωγείο Μεσσήνης, στο πλαίσιο της συνεργασίας του σχολείου με το 1ο ΕΠΑΛ Καλαμάτας, Τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος.

Οι μαθητές και οι μαθήτριες του λυκείου, συνοδευόμενοι από τους εκπαιδευτικούς Μαρία Λιναρδοπούλου και Δημήτριο Πατσόπουλο, επισκέφθηκαν το νηπιαγωγείο και μοιράστηκαν πολύτιμες γνώσεις με τα νήπια σχετικά με τη φροντίδα του σχολικού λαχανόκηπου. Την υποδοχή και την καθοδήγηση των παιδιών ανέλαβαν η διευθύντρια του 2ου Νηπιαγωγείου Μεσσήνης, Γεωργία Τζήλου, καθώς και οι εκπαιδευτικοί Δήμητρα Μιχαλακοπούλου, Σταυρούλα Χριστοφίλου, Όλγα Γεωργοπούλου και Κωνσταντίνα Ποθητού.

Τα παιδιά ενημερώθηκαν για τα ζιζάνια, όπως το τριφύλλι, που πρέπει να απομακρύνονται από τα παρτέρια, καθώς και για τα σαλιγκάρια που καταστρέφουν τα λαχανικά. Παράλληλα, συμμετείχαν στη φροντίδα του κήπου και στην κατασκευή ενός σκιάχτρου, μαθαίνοντας με βιωματικό τρόπο τη σημασία του ξεβοτανίσματος και της προστασίας των φυτών.

Η δράση είχε και χριστουγεννιάτικο χαρακτήρα, καθώς οι μαθητές του ΕΠΑΛ πρόσφεραν στα παιδιά οικολογικά στολίδια από φυσικά υλικά (αποξηραμένα πορτοκάλια με γλυκάνισο, κανέλα και γαρύφαλλο), τα οποία τα νήπια πήραν μαζί τους για να στολίσουν το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο σπίτι τους. Επιπλέον, τα παιδιά έλαβαν φυτά και σπόρους (γλυκοπατάτα και μπιζέλια) για φύτευση, καθώς και ένα διακοσμητικό χριστουγεννιάτικο δεντράκι. Η δράση αποτέλεσε εξαιρετικό παράδειγμα συνεργασίας μεταξύ σχολικών μονάδων, ενισχύοντας τη βιωματική μάθηση, την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και τη χαρά της δημιουργίας.