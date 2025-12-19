Πληρωμές, συντάξεις και δώρο πριν από τα Χριστούγεννα: Οι καταληκτικές ημερομηνίες (Βίντεο)

Έως και τις 22 Δεκεμβρίου θα είναι σε εξέλιξη οι πληρωμές συντάξεων, επιδομάτων και του Δώρου Χριστουγέννων 2025 το οποίο για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα πρέπει να καταβληθεί το αργότερο έως σήμερα, Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου.

Οι πληρωμές ξεκίνησαν νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά από την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου με 3,5 εκατομμύρια δικαιούχους.

ΔΥΠΑ: Προπληρωμή επιδομάτων και Δώρου Χριστουγέννων

Η αρχή γίνεται από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), η οποία από την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου προχωρά στην προπληρωμή:

της τακτικής επιδότησης ανεργίας

του επιδόματος εργασίας

της επιδότησης μακροχρόνιας ανεργίας

του βοηθήματος ανεργίας αυτοαπασχολουμένων

του Δώρου Χριστουγέννων για επιδοτούμενους ανέργους

των παροχών μητρότητας και γονικής άδειας, μαζί με το αντίστοιχο δώρο

Πότε πληρώνονται οι συντάξεις Ιανουαρίου

Οι συντάξεις Ιανουαρίου 2026 καταβάλλονται επίσης νωρίτερα, σε δύο φάσεις, σύμφωνα με τον e-ΕΦΚΑ:

Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

Συντάξεις μη μισθωτών (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ), νέοι συνταξιούχοι μετά την 1η/1/2017, καθώς και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα.

Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025:

Συντάξεις μισθωτών (ΙΚΑ, ΔΕΚΟ, τράπεζες, ΝΑΤ), καθώς και κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

ΟΠΕΚΑ: Όλα τα επιδόματα στις 22 Δεκεμβρίου

Στις 22 Δεκεμβρίου καταβάλλονται και όλα τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ.

Μεταξύ αυτών:

επίδομα παιδιού Α21 (6η δόση)

επίδομα στέγασης

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα

προνοιακά και αναπηρικά επιδόματα

λοιπά κοινωνικά βοηθήματα

Δώρο Χριστουγέννων στον ιδιωτικό τομέα

Για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, το Δώρο Χριστουγέννων πρέπει να καταβληθεί το αργότερο έως σήμερα Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου.

Αντιστοιχεί σε έναν πλήρη μισθό για τους μισθωτούς και σε 25 ημερομίσθια για όσους αμείβονται με ημερομίσθιο, με βάση τις τακτικές αποδοχές της 10ης Δεκεμβρίου.