Κλινική εξέταση και εμβολιασμός παιδιατρικού πληθυσμού Ρομά από το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Καλαμάτας

Kλινική εξέταση και εμβολιασμό παιδιατρικού πληθυσμού Ρομά πραγματοποίησε την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου το Κέντρο Κοινότητας της Διεύθυνσης Πρόνοιας του Δήμου Καλαμάτας, σε συνεργασία με την Εταιρεία Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας «Υγεία για Όλους», στους καταυλισμούς «Παναγάκια Ασπροχώματος» και «Αγία Τριάδα».

Η δράση έγινε για έκτη συνεχή χρονιά. Τον εμβολιασμό συντόνισαν η διευθύντρια της Παιδιατρικής Μονάδας του Γ.Ν. Παίδων Πεντέλης, η πρόεδρος και συντονίστρια του προγράμματος «Υγεία για Όλους», καθώς και τα στελέχη του Κέντρου Κοινότητας.

Στο πλαίσιο της δράσης πραγματοποιήθηκαν εμβολιασμοί έναντι σοβαρών λοιμωδών νοσημάτων, όπως διφθερίτιδα, τέτανος, κοκκύτης, πολιομυελίτιδα, ηπατίτιδα Α και Β, πνευμονιοκοκκικές λοιμώξεις, μηνιγγιτιδοκοκκική νόσος τύπου C και ανεμευλογιά. “Η δράση υλοποιήθηκε με τη συνεργασία των κατοίκων και αποτελεί σημαντικό βήμα για την προαγωγή της δημόσιας υγείας και τη μείωση των ανισοτήτων στην υγεία” τονίζεται από το Δήμο Καλαμάτας.