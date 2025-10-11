Διακοπές ρεύματος σε περιοχές της Μεσσηνίας

Διακοπές ρεύματος σε διαφορές περιοχές της Μεσσηνίας προγραμματίζονται τις προσεχείς ημέρες από τον ΔΕΔΔΗΕ. Ειδικότερα σήμερα Σάββατο από τις 8:30 το πρωί έως τις 3:30 το μεσημέρι χωρίς ρεύμα θα μείνει η νότια πλευρά του Λουτρού προς Οιχαλία πλησίον του δρόμου Τσάκωνα - καλόγερο.

Επίσης από τις 8:30 έως τις 11:30 το πρωί χωρίς ρεύμα θα μείνει η Μαρίνα Καλαμάτας και από τις 12 έως τις 2:30 το μεσημέρι στην Καλαμάτα η περιοχή γύρω από τον ναό της Ανάληψης, καθώς και η περιοχή στη συμβολή των οδών Θεμιστοκλέους και Ευαγγελιστρίας και οι γύρω δρόμοι (Σπετσών, Θεμιστοκλέους, Έλλης Αλεξίου, Αναλήψεως, Υδρας, Σαλαμίνος, Λιναρδάκη και Μπουμπουλίνας).

Αύριο Κυριακή από τις 8:30 έως τις 11:30 το πρωί χωρίς ρεύμα θα μείνουν στην Καλαμάτα η περιοχή στη συμβολή των οδών Σωκράτους και Κανάρη και οι γύρω οδοί (Βασ. Κωνσταντίνου, Φαρών, Αριστοδήμου, Αριστοτέλους, Πλάτωνος και Βασ. Αμαλίας). Από τις 12 έως τις 2:30 το μεσημέρι χωρίς ρεύμα θα μείνει η περιοχή του νέου δημαρχείου Καλαμάτας και η περιοχή στη συμβολή των οδών Αθηνών και Αγίου Δημητρίου και οι γύρω οδοί (Φιντίου, Ιωνίας, Τροίας, Λουκιανού, Ορέστη, Αγαμέμνωνος, Κλεοβούλου και Ναυπάκτου).

Τη Δευτέρα από τις 8:30 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι χωρίς ρεύμα θα μείνουν Υάμεια, Τσαπί και τα αρδευτικά σε Χρυσοκελαριά και Ακριτοχώρι. Από τις 8 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι η περιοχή Λεμπέστενα Τριφυλία. Από τις 8 έως τις 10 το πρωί το Χανδρινού και τα αρδευτικά της Ασίας και από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι η Πύλα.

Την Τρίτη από τις 8:30 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι τα αρδευτικά Μεσσήνης, Μαυροματίου και Πιπερίτσας. Από τις 8 το πρωί έως τη 1:30 το μεσημέρι η περιοχή περιμετρικά του ΑΒ Food Market Φιλιατρών.

Τέλος την Τετάρτη από τις 8 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι η Λεμπέστενα στην περιοχή περιμετρικά της Αγροικίας Μεϊντάνη καθώς και η θέση Γιόλακα.

Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν από το χρόνο λήξης της διακοπής που αναφέρεται πιο πάνω.