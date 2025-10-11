eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Σάββατο, 11 Οκτωβρίου 2025 11:47

Διακοπές ρεύματος σε περιοχές της Μεσσηνίας

Γράφτηκε από την

Διακοπές ρεύματος σε περιοχές της Μεσσηνίας

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Διακοπές ρεύματος σε διαφορές περιοχές της Μεσσηνίας προγραμματίζονται τις προσεχείς ημέρες από τον ΔΕΔΔΗΕ. Ειδικότερα σήμερα Σάββατο από τις 8:30 το πρωί έως τις 3:30 το μεσημέρι χωρίς ρεύμα θα μείνει η νότια πλευρά του Λουτρού προς Οιχαλία πλησίον του δρόμου Τσάκωνα - καλόγερο.

Επίσης από τις 8:30 έως τις 11:30 το πρωί χωρίς ρεύμα θα μείνει η Μαρίνα Καλαμάτας και από τις 12 έως τις 2:30 το μεσημέρι στην Καλαμάτα η περιοχή γύρω από τον ναό της Ανάληψης, καθώς και η περιοχή στη συμβολή των οδών Θεμιστοκλέους και Ευαγγελιστρίας και οι γύρω δρόμοι (Σπετσών, Θεμιστοκλέους, Έλλης Αλεξίου, Αναλήψεως, Υδρας, Σαλαμίνος, Λιναρδάκη και Μπουμπουλίνας).

Αύριο Κυριακή από τις 8:30 έως τις 11:30 το πρωί χωρίς ρεύμα θα μείνουν στην Καλαμάτα η περιοχή στη συμβολή των οδών Σωκράτους και Κανάρη και οι γύρω οδοί (Βασ. Κωνσταντίνου, Φαρών, Αριστοδήμου, Αριστοτέλους, Πλάτωνος και Βασ. Αμαλίας). Από τις 12 έως τις 2:30 το μεσημέρι χωρίς ρεύμα θα μείνει η περιοχή του νέου δημαρχείου Καλαμάτας και η περιοχή στη συμβολή των οδών Αθηνών και Αγίου Δημητρίου και οι γύρω οδοί (Φιντίου, Ιωνίας, Τροίας, Λουκιανού, Ορέστη, Αγαμέμνωνος, Κλεοβούλου και Ναυπάκτου).

Τη Δευτέρα από τις 8:30 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι χωρίς ρεύμα θα μείνουν Υάμεια, Τσαπί και τα αρδευτικά σε Χρυσοκελαριά και Ακριτοχώρι. Από τις 8 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι η περιοχή Λεμπέστενα Τριφυλία. Από τις 8 έως τις 10 το πρωί το Χανδρινού και τα αρδευτικά της Ασίας και από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι η Πύλα.

Την Τρίτη από τις 8:30 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι τα αρδευτικά Μεσσήνης, Μαυροματίου και Πιπερίτσας. Από τις 8 το πρωί έως τη 1:30 το μεσημέρι η περιοχή περιμετρικά του ΑΒ Food Market Φιλιατρών.

Τέλος την Τετάρτη από τις 8 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι η Λεμπέστενα στην περιοχή περιμετρικά της Αγροικίας Μεϊντάνη καθώς και η θέση Γιόλακα.

Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν από το χρόνο λήξης της διακοπής που αναφέρεται πιο πάνω.

Κατηγορία Κοινωνία
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις