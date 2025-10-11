Μαθητεία: Γέφυρα των Επαγγελματικών Λυκείων με την αγορά εργασίας - 56 νέοι απόφοιτοι στο 1ο ΕΠΑΛ Καλαμάτας

Η Μαθητεία αποτελεί το τέταρτο έτος σπουδών των αποφοίτων ΕΠΑΛ, όπου οι νέοι αποκτούν πραγματική εργασιακή εμπειρία σε επαγγελματικούς χώρους τέσσερις φορές την εβδομάδα με αμοιβή μέσω ΕΣΠΑ και ασφάλιση, παρακολουθώντας και κάποια μαθήματα στο σχολείο μια φορά την εβδομάδα. Πρόκειται για ένα ουσιαστικό βήμα σύνδεσης της επαγγελματικής εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας, δίνοντας προοπτικές στους νέους.

Ο διευθυντής του σχολείου Φώτης Παπαδημητρίου έκανε λόγο για ένα θεσμό που έχει μπει στα ΕΠΑΛ από το 2017 και απευθύνεται κυρίως σε αποφοίτους. «Ένα παιδί που έχει τελειώσει τη Γ’ Λυκείου αλλά δεν έχει περάσει σε κάποια σχολή μέσω των Πανελληνίων ή που δεν θέλει να δώσει Πανελλήνιες, μπορεί να συμμετάσχει στη συγκεκριμένη διαδικασία» ανέφερε, εξηγώντας πως η εργασία σε μια επιχείρηση μπορεί να προκύψει είτε μέσα από έρευνα του απόφοιτου είτε του σχολείου. Ο ίδιος πρόσθεσε πως μέσω της διαδικασίας αυτής τα παιδιά αποκτούν συνολικά 156 ένσημα, όντας μια αρχική επαφή με την αγορά εργασίας. Ως προς τα μαθήματα στο σχολείο, ο κ. Παπαδημητρίου διευκρίνισε πως αφορούν τις εξετάσεις πιστοποίησης μέσα από 203 απογευματινές ώρες κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. «Μετά τους εννέα μήνες μπορούν να δώσουν εξετάσεις σε επίπεδο Περιφέρειας και αν τις περάσουν επιτυχώς αποκτούν το πτυχίο “επιπέδου 5”, το οποίο είναι το αντίστοιχο των ΙΕΚ – ΣΑΕΚ» πληροφόρησε, γνωστοποιώντας πως πολλά παιδιά που τελειώνουν ένα ΓΕΛ και διαπιστώνουν πώς έχουν τα δεδομένα στην αγορά εργασίας, γράφονται στη Β’ Λυκείου των ΕΠΑΛ, κάνουν μόνο μαθήματα ειδικότητας και στη συνέχεια εστιάζουν στη Μαθητεία.

Μάλιστα, δεν έχουν λείψει και περιπτώσεις όπως είπε τελειόφοιτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που έστρεψαν το ενδιαφέρον τους στη Μαθητεία προκειμένου να εργαστούν. Ο ίδιος επεσήμανε το ενδιαφέρον επιχειρήσεων προς τα ΕΠΑΛ για να βρουν προσωπικό μέσω της διαδικασίας αυτής, τονίζοντας πως πολλά παιδιά σταθεροποιούν την παρουσία τους στη δουλειά που ξεκινούν, εφόσον δείχνουν συνέπεια και ζήλο.

Κατά την διάρκεια της τελετής των 56 περσινών αποφοίτων, έδωσαν το παρών παιδιά από τις εξής ειδικότητες: Αισθητικής Τέχνης, Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων, Βοηθός Νοσηλευτή, Τεχνικός Οχημάτων και Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων & Κατασκευών.

Μεταξύ άλλων μίλησε και ο πρώην διευθυντής του σχολείου Δημήτρης Βρυώνης, τονίζοντας τον ουσιαστικό ρόλο των ΕΠΑΛ στο σήμερα.

Ο ίδιος στάθηκε στην προσφορά θέσεων εργασίας σε συνάρτηση με την εξειδίκευση που προσφέρουν τα Επαγγελματικά Λύκεια, λέγοντας πως οι επιχειρήσεις ζητούν συνεχώς νέα άτομα μέσω της Μαθητείας.