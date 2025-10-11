Νοσοκομείο Κυπαρισσίας: Το πρόγραμμα λειτουργίας των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων

Το πρόγραμμα λειτουργίας των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων ανά ειδικότητα, ημέρες λειτουργίας και αριθμό εξεταζόμενων ασθενών ανακοινώθηκε από τη διοίκηση του Νοσοκομείου Κυπαρισσίας.

Συγκεκριμένα τα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία θα λειτουργούν από τις 09:30 έως τις 14:00 ως εξής:

Το Παθολογικό θα λειτουργεί κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Πέμπτη με τουλάχιστον 12 ραντεβού ημερησίως.

Το Ορθοπεδικό θα λειτουργεί κάθε Δευτέρα και Πέμπτη με τουλάχιστον 18 ραντεβού ημερησίως.

Το Καρδιολογικό θα λειτουργεί κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή με τουλάχιστον 6 ραντεβού ημερησίως. Θα πραγματοποιούνται επίσης 6 ραντεβού ορισμένες Τετάρτες το μήνα βάσει προγράμματος των καρδιολόγων.

Το Παιδιατρικό θα λειτουργεί κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή με τουλάχιστον 8 ραντεβού ημερησίως.

Το Χειρουργικό θα λειτουργεί κάθε Τρίτη, Τετάρτη και Παρασκευή με τουλάχιστον 12 ραντεβού ημερησίως.

Το Νευρολογικό θα λειτουργεί κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή με 11 ραντεβού ημερησίως.

Το Οδοντιατρικό θα λειτουργεί κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή με τουλάχιστον 7 ραντεβού ημερησίως.

Το Νεφρολογικό θα λειτουργεί κάθε Τρίτη με έξι 6 ραντεβού, κάθε Τετάρτη με 12 ραντεβού και κάθε Πέμπτη με 7 ραντεβού ημερησίως.

Το Μαιευτικό - Γυναικολογικό θα λειτουργεί κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή με 17 ραντεβού σύνολο.

Το Οφθαλμολογικό θα καθορίζεται με βάση μηνιαίο πρόγραμμα το οποίο αποστέλλεται από τον διευθυντή του Οφθαλμολογικού Τμήματος της Οργανικής Μονάδας Καλαμάτας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κλείνουν ραντεβού: Μέσω της εθνικής τηλεφωνικής γραμμής 1566. Μέσω της εφαρμογής My Health App. Μέσω της ιστοσελίδας Finddoctors.gov.gr. Με φυσική παρουσία στη γραμματεία των Εξωτερικών Ιατρείων της Μονάδας Κυπαρισσίας.

Σε περίπτωση ακύρωσης των ραντεβού για οποιονδήποτε λόγο ο πολίτης θα ενημερώνεται τηλεφωνικά από τη γραμματεία των Εξωτερικών Ιατρείων.