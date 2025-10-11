Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου: Συνέλευση της Ευρωπαϊκής Πανεπιστημιακής Συμμαχίας EUNICE στην Καλαμάτα

Στην Καλαμάτα θα πραγματοποιηθεί από τη Δευτέρα 13 έως και την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου η Γενική Συνέλευση της Ευρωπαϊκής Πανεπιστημιακής Συμμαχίας European University for Customized Education (EUNICE).

Με διοργανωτή το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, που είναι μέλος της EUNICE και οικοδεσπότη τον πρύτανη Αθανάσιο Κατσή, πρυτανείς από 10 ακόμα Πανεπιστήμια της Ευρώπης, καθώς και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου EUNICE, των επιμέρους ομάδων εργασίας και της Συμβουλευτικής Επιτροπής Φοιτητριών/των EUNICE (EUNICE Student Advisory Board-ESAB) θα βρεθούν στις εγκαταστάσεις του ΠΑ.ΠΕΛ. στη μεσσηνιακή πρωτεύουσα για να συνεδριάσουν με σκοπό τη λήψη στρατηγιών αποφάσεων για την μεταξύ τους συνεργασία και την ενδυνάμωση της κοινοπραξίας.

Ειδικότερα τη Δευτέρα 13 και την Τρίτη 14 Οκτωβρίου η Συνέλευση θα διεξαχθεί στις εγκαταστάσεις της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών του Πανεπιστημίου, ενώ την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου, οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου στον Αντικάλαμο.

Η διοργάνωση της Γενικής Συνέλευσης EUNICE από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου επιβεβαιώνει τον ενεργό ρόλο του Ιδρύματος στη Συμμαχία και τη σταθερή του δέσμευση για την ενίσχυση της εξωστρέφειάς του και την προώθηση της ευρωπαϊκής και διεθνούς συνεργασίας.

Οι Γενικές Συνελεύσεις EUNICE, οι οποίες πραγματοποιούνται δύο φορές το χρόνο, χρησιμεύουν ως βασική συνάντηση όπου εκπρόσωποι όλων των πανεπιστημίων-μελών της συμμαχίας συναντώνται για να εξετάσουν την πρόοδο, να λάβουν στρατηγικές αποφάσεις και να συζητήσουν τις τρέχουσες πρωτοβουλίες και την πορεία της κοινοπραξίας. Παράλληλα, διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη διατήρηση της συνοχής της Συμμαχίας και στη διασφάλιση της ενεργού συμμετοχής όλων των μελών στην επίτευξη των συλλογικών στόχων.

Η Συμμαχία EUNICE, μέλος της οποίας είναι και το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, αποτελεί μια διακρατική συμμαχία δέκα δημόσιων ευρωπαϊκών πανεπιστημίων και αποσκοπεί στο μετασχηματισμό της εκπαιδευτικής εμπειρίας τόσο για φοιτητές/τριες όσο και για το προσωπικό των μελών της. Στη Συμμαχία συμμετέχουν πανεπιστήμια από το Βέλγιο, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ελλάδα (Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου), την Ισπανία, την Ιταλία, την Πολωνία, την Πορτογαλία, τη Σουηδία και τη Φινλανδία.

Από την επίσημη ένταξή του στη Συμμαχία τον Νοέμβριο του 2023, το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου έχει συμβάλει ενεργά στην υλοποίηση κοινών εκπαιδευτικών και ερευνητικών προγραμμάτων και δράσεων, ενισχύοντας τη διεθνή του παρουσία και δημιουργώντας μοναδικές ευκαιρίες για ολόκληρη την ακαδημαϊκή του κοινότητα.

Εκτός του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου μέλη της EUNICE είναι τα ακόλουθα ακαδημαϊκά ιδρύματα: Πανεπιστήμιο Τεχνολογίας του Βραδεμβούργου (Γερμανία), Πανεπιστήμιο της Καντάμπρια (Ισπανία), Πανεπιστήμιο της Κατάνια (Ιταλία), Πολυτεχνείο Βόρειας Γαλλίας, Πανεπιστήμιο του Κάρλσταντ (Σουηδία), Πανεπιστήμιο της Μονς (Βέλγιο), Πολυτεχνείο του Πόζναν (Πολωνίας), Πανεπιστήμιο της Βάασα (Φινλανδία) και Πολυτεχνικό Ινστιτούτο Βιζέου (Πορτογαλία).