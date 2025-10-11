Ξεκινά σήμερα το 9ο Διεθνές Φεστιβάλ Κουκλοθέατρου Καλαμάτας

Ο θεσμός της πόλης απευθύνεται σε παιδιά από 2,5 ετών έως και ενήλικες και περιλαμβάνει 35 παραστάσεις εντός και εκτός Καλαμάτας, στην ευρύτερη περιφέρεια της Πελοποννήσου, προσφέροντας εννέα ημέρες γεμάτες παραστάσεις, δράσεις και εργαστήρια από βραβευμένους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες.Η πρώτη μέρα του Φεστιβάλ είναι αφιερωμένη στα παιδιά. Στο Πάρκο των Σιδηροδρόμων θα πραγματοποιηθούν δύο δωρεάν εργαστήρια για 30 παιδιά, συνοδευόμενα από τους γονείς τους. Παράλληλα, θα ανοίξει το βαγόνι της Πειραματικής Σκηνής, «Το τρένο με τις κούκλες», όπου οι κούκλες θα ζωντανέψουν παραμύθια για τα παιδιά. Τα εργαστήρια της εικαστικού Αρετής Αντωνάτου, με τίτλο «Τα μυστικά των αντικειμένων», θα γίνουν από τις 10.30 π.μ. -12 μ. και 12.30 μ.μ.-2 μ.μ. για παιδιά 6-9 ετών, με τις συμμετοχές να έχουν προεγγραφεί λόγω περιορισμένων θέσεων.Το απόγευμα του Σαββάτου, στις 6 μ.μ., θα πραγματοποιηθεί μεγάλη παρέλαση διάρκειας 90 λεπτών με bubbleshow από την ομάδα «La petite Marguerite», κρουστά, κούκλες και φίλους του κουκλοθέατρου. Η παρέλαση θα ξεκινήσει από το Πνευματικό Κέντρο, θα διασχίσει την κεντρική πλατεία και θα καταλήξει στο Δημοτικό Πάρκο ΟΣΕ, στον χώρο του πατινάζ, σηματοδοτώντας με χαρούμενο τρόπο την έναρξη του Φεστιβάλ. Αύριο Κυριακή στις 11 π.μ., θα παρουσιαστεί στο Εργατικό Κέντρο παράσταση για μικρά παιδιά 2,5-6 ετών από την ομάδα Κουκλοθέατρου Κοκουμουκλό, με τίτλο «Ιστορίες της Βελανιδιάς». Στις 7.30 μ.μ. στο Πνευματικό Κέντρο,η γαλλική ομάδα «PetitesPerceptions» θα παρουσιάσει μια πρωτότυπη μουσικοθεατρική παράσταση, με οπτικοακουστικό τρισδιάστατο περίπατο, ζωντανή μουσική και ειδικούς φωτισμούς, σε συνεργασία με τη Γαλλική Πρεσβεία και το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος.