Μεσσηνία: Υπάλληλοι της Περιφέρειας συγκέντρωσαν αίμα

Είκοσι τρεις φιάλες αίμα συγκεντρώθηκαν στην εθελοντική αιμοδοσία, που πραγματοποίησε την Πέμπτη ο Σύλλογος Υπαλλήλων στην Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας, σε συνεργασία με το Τμήμα Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου Καλαμάτας, στο Διοικητήριο των πρώην σχολών Παπαφλέσσα.

Οι υπάλληλοι που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Δ.Σ. του Συλλόγου, προσέφεραν αγάπη και ζωή στους συνανθρώπους τους που χρειάζονται αίμα.

Από τους εθελοντές αιμοδότες που συμμετείχαν:

“Δίνω αίμα για να βοηθήσω τον κόσμο, που έχει ανάγκη”, επισήμανε ο Χρήστος Καραμπέτσος.

“Είναι προσφορά στον συνάνθρωπο. Οσο μπορούμε, είναι καλό να δίνουμε”, παρατήρησε ο Γιάννης Θεοδωρακάκος.

“Δίνω αίμα για τους ανθρώπους που το χρειάζονται και είναι καλό και για μένα, για την υγεία μου”, σημείωσε ο Παναγιώτης Λάσκαρης.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Υπαλλήλων στην Π.Ε. Μεσσηνίας ευχαρίστησε τους συναδέλφους του για τη συμμετοχή τους και την προσφορά αίματος, ελπίδας και ζωής. Και σημείωσε ότι πέρα από τις αγωνιστικές διεκδικήσεις, θα συνεχίσει τις δράσεις κοινωνικής προσφοράς προς τον συνάνθρωπο.

Γ.Σ.