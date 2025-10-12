Nέες απαιτήσεις στις ακτές της Καλαμάτας λόγω κλιματικής αλλαγής - Ανάγκη για μόνιμη παρουσία ναυαγοσωστών

Με τη θερινή περίοδο να επεκτείνεται ουσιαστικά πέρα από τους παραδοσιακούς μήνες αιχμής και με όλο και περισσότερους ντόπιους και επισκέπτες να κάνουν το μπάνιο τους το πρωί ή αργά το απόγευμα, ανεξαρτήτως εποχής, η ανάγκη για παράταση της εποπτείας καθίσταται σύμφωνα με λουόμενους αλλά και επαγγελματίες επιτακτική. Η κλιματική αλλαγή, οι αυξημένες θερμοκρασίες και οι νέες συνήθειες αναψυχής αναδεικνύουν έντονα τον ρόλο της ναυαγοσωστικής παρουσίας, όντας μια κρίσιμη υποδομή ασφάλειας και πρόληψης, που δεν περιορίζεται μόνο στην τουριστική σεζόν.

Βέβαια, πρόκειται για μια παροχή που μόνο οικονομική δεν θεωρείται για το Δήμο Καλαμάτας, ωστόσο θέλοντας να επενδύσει στην επέκταση της θερινής σεζόν, ίσως θα πρέπει να εστιάσει ακόμα πιο πολύ στο συγκεκριμένο σκέλος και να μην εφαρμόζει μόνο το τετράμηνο Μαΐου – Σεπτεμβρίου.

Ο ανάδοχος για την παροχή υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης στις πολυσύχναστες ακτές του Δήμου Καλαμάτας Γιώργος Μιχαλιός ανέφερε στην “Ε” πως έγινε και φέτος αίτημα προς το Δήμο ώστε να παραταθεί η παρουσία έστω κάποιων πύργων κατά 15 μέρες (στα σημεία με τα seatrac), ωστόσο δεν υπήρξε ανταπόκριση.

Σε ό,τι έχει να κάνει με τη διεύρυνση του ωραρίου κάλυψης από 15/7 έως 31/7 από 9 π.μ. έως 7 μ.μ. και από 1/8 έως 31/8 από 8 π.μ. έως 8 μ.μ. στην παραλία του Κορδία, στη Μ. Μαντίνεια και στην ανατολική παραλία (στο ύψος της Ανάστασης και του “Φιλοξένια”) ο ίδιος σημείωσε πως το άνοιγμα αυτό -το οποίο εφαρμόστηκε για πρώτη φορά επίσημα φέτος- βοήθησε πολύ στην εποπτεία των παραπάνω σημείων. «Αν υπολογίσουμε το γεγονός ότι κατά τις μεσημεριανές ώρες οι παραλίες ήταν άδειες λόγω καύσωνα, ο κόσμος δείχνει φανερά πως επιλέγει πλέον να πηγαίνει για μπάνιο το δίμηνο αυτό κυρίως από τις 6 το απόγευμα και μετά» σημείωσε, υπενθυμίζοντας πως πριν την επέκταση του ωραρίου καταγράφτηκε πνιγμός στις 9 το πρωί. «Αίτημα μας ήταν στο ύψος της Ανάστασης να υπάρχει 12ωρη λειτουργία του πύργου για ένα τετράμηνο» πρόσθεσε, υπογραμμίζοντας πως η διεύρυνση είχε αποτέλεσμα, δεδομένου πως προέκυψαν περιστατικά για τα οποία χρειάστηκε να επέμβουν ναυαγοσώστες, με αποτέλεσμα να τα προλάβουν σε πρώιμο στάδιο. «Σε τέτοιες περιπτώσεις μπορεί το περιστατικό να εξελιχτεί σε κάτι πιο βαρύ, οπότε σε κάθε περίπτωση η διεύρυνση είναι αναγκαία» επεσήμανε, υπενθυμίζοντας πως το νέο αυτό εγχείρημα ξεκίνησε πέρυσι αφιλοκερδώς μετά από προτροπή του Δήμου, και ότι φέτος απέκτησε επίσημη μορφή. Ο Γιώργος Μιχαλιός ενημέρωσε πως κατά τη διάρκεια της θερινής σεζόν σημειώθηκε και ένας θάνατος εντός ωραρίου, όταν ένας άνδρας μεγάλης ηλικίας έπαθε ανακοπή στο ύψος της Ανάστασης.

ΤΟ “ΚΑΜΠΑΝΑΚΙ” ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

"Κρίνοντας την κίνηση και την κλιματική αλλαγή, ο κόσμος και ιδιαίτερα οι ευπαθείς ομάδες δυσκολεύονται πολύ να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα, εμμένοντας στις συνήθειες τους. Αυτές έχουν να κάνουν με τη σταθερή ώρα προσέλευσης στην ακτή για να κάνουν το μπάνιο τους, ωστόσο οι συνθήκες πλέον έχουν αλλάξει. Παράλληλα, δεδομένου πως κάθε χρόνο επιβαρύνεται ο οργανισμός τους ακόμα περισσότερο, ο καύσωνας δυσκολεύει περαιτέρω τις συνθήκες και τις αντοχές τους" σχολίασε ο κ. Μιχαλιός, τονίζοντας πως μέχρι και τις 2 το μεσημέρι αντιμετωπίζονται πολλά τέτοια περιστατικά. Ο ίδιος στάθηκε στην συνήθεια του μπάνιου με το φαγητό και το αλκοόλ εναλλάξ, γεγονός που αυξάνει τη δραστηριότητα των ναυαγοσωστών και στο συμβουλευτικό σκέλος, έτσι ώστε να εντοπιστεί το περιστατικό πριν συμβεί. "Πλέον, με την κλιματική αλλαγή θεωρώ πως ο ρόλος μας είναι πιο απαραίτητος από ποτέ" πρόσθεσε. Ακόμα, παρατήρησε πως καλό θα ήταν να υπήρχε ένα σωστικό σκάφος καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου έτσι ώστε να επιτηρεί τους χειμερινούς κολυμβητές. "Εχουμε κληθεί και σε περιστατικό στο παρελθόν στα μέσα Νοεμβρίου, επεμβαίνοντας σε συνεργασία με τις αρχές, γνωρίζοντας πως είμαστε πρόθυμοι να βοηθήσουμε ανά πάσα ώρα και στιγμή, οποιαδήποτε στιγμή του έτους" σημείωσε.

Η ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΝΕΟ ΠΥΡΓΟ

Σε ότι έχει να κάνει με την πρόσθετη υπηρεσία ναυαγοσωστικής εποπτείας της ακτής από το δυτικό αντιβραχίονα (Βραχάκια) έως τις εγκαταστάσεις του ΝΟΚ, ο Γιώργος Μιχαλιός έκανε λόγο για ένα σημείο που επιλέγουν αρκετοί ηλικιωμένοι για να απολαύσουν το μπάνιο τους. “Από την πλευρά μας έχουμε ζητήσει η συγκεκριμένη παραλία να ορίζεται ως πολυσύχναστη, καθώς έχει όλες τις προδιαγραφές ώστε να μπει και εκεί ένας εξοπλισμένος πύργος” πρόσθεσε. Τέλος, αναφορικά με το αν υπάρχει τα τελευταία χρόνια αυξημένο ενδιαφέρον για το επάγγελμα του ναυαγοσώστη, ο Γιώργος Μιχαλιός απάντησε θετικά, παρατηρώντας πως αυξάνει μεταξύ άλλων την αυτοπεποίθηση και την αλληλεγγύη, μέσα από τη διαδικασία που ακολουθείται. Πρόκειται άλλωστε για ένα επάγγελμα με πολλές προκλήσεις και απαιτήσεις, αλλά και με πολλές ανταμοιβές, όπως είναι οι δεξιότητες και οι γνώσεις που αποκτούν χρόνο με το χρόνο, κυρίως οι νεότερες ηλικίες.