Ο υδρογεωλόγος Παν. Σαμπατακάκης στην «Ε»: Αναζήτηση θέσεων για φράγματα σε Οιχαλία, Μεσσήνη και Τριφυλία

Κατάλληλες θέσεις για τη μελέτη και την κατασκευή ταμιευτήρα νερού και μικρών φραγμάτων, προκειμένου να καλυφθούν οι αυξανόμενες ανάγκες σε ύδρευση και άρδευση, αναζητούν το τελευταίο διάστημα οι Δήμοι Οιχαλίας, Μεσσήνης και Τριφυλίας.

Στις προσπάθειες αυτές πρωτοστατεί η Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΕΑΓΜΕ) με κλιμάκιο που έχει επισκεφθεί τη Μεσσηνία, επικεφαλής του οποίου είναι ο Dr-Msc υδρογεωλόγος και διευθυντής Υδατικών Πόρων και Γεωθερμίας Παναγιώτη Σαμπατακάκη, στέλεχος του ΙΓΜΕ Πελοποννήσου τη δεκαετία του 1990. Επιστήμονας που είχε ασχοληθεί τότε με τα φράγματα του Φιλιατρινού, του Λαγκούβαρδου και το Μηναγιώτικο και γνωρίζοντας πολύ καλά τα πράγματα, εκφράζει τον πόνο του στην “Ε” που 30 χρόνια μετά δεν έχει ολοκληρωθεί και δεν λειτουργεί κανένα φράγμα.

Με αφορμή τις νέες προσπάθειες στους Δήμους της Μεσσηνίας, μιλήσαμε με τον κ. Σαμπατακάκη. Τονίζει ότι η Μεσσηνία είναι μια ευνοημένη περιοχή από άποψη υδροφορίας για μικρά φράγματα, ταμιευτήρες. Επισημαίνει πως “σε επίπεδο Περιφέρειας μπορεί να γίνει συζήτηση που θα οδηγήσει σε λύσεις. Πρώτα να γίνουν μελέτες κι έπειτα να υπάρξει προτεραιότητα κατασκευής έργων, ανάλογα με τις ανάγκες και τους κινδύνους καταστροφής”.

Αναλυτικά, ο κ. Σαμπατακάκης σημειώνει ότι “η Μεσσηνία, ιδιαίτερα η Τριφυλία και η Πυλία είναι μια ιδιαίτερη, μια ευνοημένη περιοχή από άποψη υδροφορίας για μικρά φράγματα, ταμιευτήρες. Φράγματα, δηλαδή, για ύψος μέχρι 30 μέτρα, που θα δίνουν μερικά εκατομμύρια κυβικά νερού”.

Με αφορμή το Φιλιατρινό φράγμα που έχει μείνει στη μέση, λόγω της μη κατασκευής δικτύων, “φράγμα άμεσης απόδοσης από αυτά που ξεκίνησαν να συζητούνται από το 1997 – 1998”, παρατηρεί πως “πρέπει να ψαχτούμε για το τι φταίει, για τη γραφειοκρατία που πρέπει να νικηθεί” και προσθέτει: “Είμαστε άξιοι της μοίρας μας. Φτάνει η κλαψούρα και το μοιρολόι το ό,τι δεν βρέχει, δεν οδηγεί πουθενά. Είναι πραγματικότητα η σταδιακή κάμψη βροχοπτώσεων και χιονοπτώσεων. Τι κάνεις, περιμένεις να πεθάνεις;”.

Και παρατηρεί ότι “πρέπει να εκμεταλλευτείς τις βροχές που πέφτουν σε ορισμένο χρονικό διάστημα. Πρέπει να κάνεις σχεδιασμό, να διαχειριστείς τα φαινόμενα, όχι φαινόμενα Θεσσαλίας. Αυτά είναι μη διαχειρίσιμα, ακραία. Ηταν τρομακτικά πολύ το νερό που έπεσε”.

Ο κ. Σαμπατακάκης ξεκαθαρίζει ότι “η κατάσταση και η Μεσσηνία επιδέχεται τέτοιας μορφής έργα. Δεν είναι ούτε κοστοβόρα ούτε χρονοβόρα. Τέτοια έργα πρέπει σε 6 με 7 χρόνια να ολοκληρώνονται και να λειτουργούν. Δεν μπορείς να περιμένεις 25 χρόνια, έχει φύγει μια γενιά από την καλλιέργεια. Ο πρωτογενής τομέας έχει ανάγκη τέτοια έργα”. Κι επιμένει πως “στη Μεσσηνία μπορείς να εκμεταλλευτείς την υδρογραφία, την υδρολογία. Εχει όλα τα χαρακτηριστικά να είναι αποδέκτης ταμίευσης νερού”.

Υπενθυμίζει ότι “στις Κυκλάδες και στα νησιά του Βόρειου Αιγαίου τη δεκαετία του ‘90 έγιναν μελέτες στο γόνατο, με λάθος αξιολόγηση υδρολογικών παραμέτρων. Και έργα που έγιναν, είναι κουφάρια”.

Ενημερώνει πως “η γνώση που υπάρχει τώρα, είναι μεγάλη. Ενας προσεκτικός μελετητής μπορεί να καθορίσει μια θέση μα αξιοποιήσιμο νερό” και σημειώνει: “Πρέπει και μπορούμε να εκμεταλλευτούμε τη ραγδαιότητα της βροχής και να γίνουν έργα σε επίπεδο δήμων, παλιάς επαρχίας. Δεν έχουν μεγάλες περιβαλλοντικές επιπτώσεις και δεν θα αφαιρέσουν νερό από ποτάμια. Ο χρόνος κατασκευής είναι τέτοιος, που μπορείς να συγκρατήσει αγρότες στον τόπο τους και να δώσει φθηνό νερό”.

Οσον αφορά τις γεωτρήσεις δηλώνει ότι “εγκαταλείφθηκαν, γιατί οι δαπάνες ήταν τεράστιες. Αν αφαιρέσουμε τις γεωτρήσεις, το 90% των καλλιεργειών θα μείνουν ξερές” και συμπληρώνει: “Αν είχαμε σχέδιο από τη δεκαετία του ’90, θα ήταν καλύτερα τα πράγματα. Θα είχαμε εκμεταλλευτεί τη γεωλογία και με έργα στην ορεινή ζώνη με φυσική ροή θα ποτίζαμε τα πεδινά”.

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Ο κ. Σαμπατακάκης εκτιμά ότι “η χώρα θα έπρεπε να έχει εθνικό σχέδιο στρατηγικών υποδομών. Μεγάλα φράγματα δεν χρηματοδοτούνται εύκολα κι έχουν περιβαλλοντικές επιπτώσεις” και διευκρινίζει: “Σε επίπεδο Περιφέρειας μπορεί να γίνει συζήτηση που θα οδηγήσει σε λύσεις. Πρώτα να γίνουν μελέτες κι έπειτα να υπάρξει προτεραιότητα κατασκευής έργων, ανάλογα με τις ανάγκες και τους κινδύνους καταστροφής. Για να αντιμετωπιστεί και η μείωση των βροχοπτώσεων και κυρίως των χιονοπτώσεων, που τροφοδοτούν τα υπόγεια νερά”.

Επιστρέφοντας στα της Μεσσηνίας υπενθυμίζει πως “τη δεκαετία του ’90 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου με το Β’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (ΚΠΣ), στις τότε Νομαρχίες κλιμάκια του ΙΓΜΕ εργαστήκαμε κι επισημάναμε θέσει για φράγματα. Ολα είχαν περιγραφεί σε προκαταρκτικό στάδιο, για το Φιλιατρινό, του Λαγκούβαρδου, το Μηναγιώτικο. Είναι κρίμα να μην έχει ολοκληρωθεί κανένα και κάποια να μην έχουν ενταχθεί. Θα έδιναν νερό με καλύτερη ποιότητα και μικρότερο κόστος”.

Επιμένοντας ότι “η Μεσσηνία δεν έχει να φοβηθεί τίποτα, φθάνει να δρομολογήσει. Εκεί που υπάρχουν χρήστες, δεν υπάρχει πρόβλημα”, ενημερώνει πως “στο τελευταίο διάστημα κινητοποιούμαστε στην περιοχή μετά από αιτήματα των Δήμων Μεσσήνης, Οιχαλίας και Τριφυλίας. Κατέβηκε κλιμάκιο κι εξετάσαμε θέσεις για χαμηλά φράγματα και βελτιώσεις έργων στην πεδιάδα, όπως στην περιοχή του Βασιλικού και στην Τριφυλία (περιοχή Κυπαρισσίας, λεκάνη ρέματος Περιστεριάς). Θα συντάξουμε σχετικές εκθέσεις και θα αποσταλούν στους Δήμους”.

Για την Ελληνοεκκλησιά όπου εξετάζεται η δυνατότητα κατασκευής μικρού φράγματος, παρατηρεί ότι “η θέση έχει επισημανθεί εδώ και χρόνια. Θα είναι ζηλευτό έργο, που θα ωφελήσει σημαντικά τους χρήστες. Από την προστιθέμενη αξία που θα έχει, σε 5 χρόνια θα έχει αποσβέσει το κόστος”.

Ο κ. Σαμπατακάκης εξηγεί ότι “καλό θα είναι, όπου υπάρχει αυτή η δυνατότητα, να προταθούν έργα για μικτή χρήση (ύδρευση και άρδευση). Στην πεδιάδα τα νερά είναι επιφανειακά και κάνουν για άρδευση” και πληροφορεί: “Αξιολογούμε με υδρολογικά και γεωτεχνικά κριτήρια. Πρέπει πέρα από τις υδρολογικές συνθήκες να πληρούνται και οι γεωτεχνικές και οι γεωλογικές”.

Καταλήγοντας, επισημαίνει ότι “η Τριφυλία έχει καλό συντελεστή απορροής με κορυφαία θέση αυτή του Φιλιατρινού. Με πονάει αυτό το έργο, γιατί θυμάμαι πότε το προτείναμε. Αποτελεί κακό παράδειγμα. Είναι κρίμα να έχουν περάσει 30 χρόνια και να μην λειτουργεί”.