Μεσσηνία: Απεργιακή συγκέντρωση κατά των 13 ωρών εργασίας - Διαμαρτυρία για έξωση μητέρας ανήλικου παιδιού

Να αποσυρθεί το νομοσχέδιο – τερατούργημα για 13 ώρες εργασίες, 7ωρο/5ημερο/35ωρο με σταθερή δουλειά και να μην βρεθεί κανένα σπίτι εργαζόμενου στα χέρια τραπεζίτη, απαίτησαν εργαζόμενοι της Καλαμάτας, που συμμετείχαν χθες στην 24ωρη πανελλαδική απεργία και στη συγκέντρωση μπροστά από το κατάστημα της Alpha Bank, στον πεζόδρομο της Αριστομένους.

Αρχικά, επιτροπή από απεργούς πήγε στο τραπεζικό κατάστημα και συναντήθηκε με τον διευθυντή, ζητώντας να μην προχωρήσει ο πλειστηριασμός σπιτιού και η έξωση γυναίκας – μητέρας ενός ανήλικου παιδιού.

Βγαίνοντας από το κατάστημα ο πρόεδρος του Σωματείου Συνταξιούχων ΙΚΑ ΕΦΚΑ Μεσσηνίας Παναγιώτης Κουφαλάκος ανέφερε ότι η μητέρα έχει ετήσιο οικογενειακό εισόδημα 4.500 ευρώ, καθώς εργάζεται εποχικά κι ενημέρωσε πως το σπίτι το πήρε σε πλειστηριασμό, μια εταιρεία που δημιούργησε η τράπεζα για αγορά και αξιοποίηση ακινήτων. Δήλωσε ότι “δεν πρέπει να επιτρέψουμε την έξωση”, κάλεσε σε επιφυλακή και κινητοποίηση και πληροφόρησε πως με τον δικηγόρο του σωματείου τους θα προχωρήσουν σε διαδικασία αναστολής και ανακοπής.

Η γυναίκα – μητέρα που απειλείται με έξωση, είπε ότι στέκεται με αξιοπρέπεια και παρατήρησε πως “έχουν αλλάξει τα δεδομένα και δεν μπορείς να παίρνεις 600 ευρώ και να δίνεις δόση 500”. Ανέφερε ότι πληρώνει Εφορία και ΤΕΒΕ “Κλέβε”, πως πλήρωνε 1.000 ευρώ δόση όταν ήταν επιχειρηματίας και δήλωσε “ντροπή τους για ό,τι συμβαίνει στη χώρα”.

Παρεμβαίνοντας η πρόεδρος του Συλλόγου για τα Δικαιώματα της Γυναίκας – μέλος της ΟΓΕ Αγγελική Ρηγανάκου είπε “ντροπή τους, καμία γυναίκα δεν πρέπει να είναι μόνη της. Μέσα από τον αγώνα μπορούμε να αλλάξουμε το σάπιο σύστημα”.

Στις ομιλίες που έγιναν: Ο πρόεδρος του Νομαρχιακού Τμήματος Μεσσηνίας της ΑΔΕΔΥ Δημήτρης Φαββατάς σημείωσε ότι “απαιτούμε να ανατραπεί αυτή η πολιτική που τσακίζει εμάς και τα παιδιά μας, 13ο και 14ο μισθό, άμεση απόσυρση του νομοσχεδίου για το 13ωρο και συλλογικές συμβάσεις εργασίας για να ζούμε με αξιοπρέπεια”.

Ο πρόεδρος του Συνδικάτου Γάλακτος, Τροφίμων και Ποτών Μεσσηνίας Αρης Κομπότης τόνισε ότι “δεν πρέπει να περάσει το νομοσχέδιο για το 13ωρο, είναι για τα σκουπίδια. Είναι απαίτηση του ΣΕΒ και άλλων εργοδοτικών οργανώσεων. Οσοι δουλεύουν παραπάνω, το κάνουν γιατί ο μισθός τους δεν φθάνει”.

Η εκπρόσωπος της Α’ ΕΛΜΕ Μεσσηνίας Διονυσία Πιτσιλή- Χατζή ζήτησε “απόσυρση του νομοσχεδίου για το 13ωρο, επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, να παρθούν πίσω οι διώξεις και τα πειθαρχικά προς τους αγωνιζόμενους εκπαιδευτικούς, κατάργηση του νέου Πειθαρχικού Δικαίου χρηματοδότηση των σχολείων στο ύψος των πραγματικών απαιτήσεων, σύγχρονες και ασφαλείς υποδομές”.

Ο πρόεδρος του Συνδικάτου Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων Μεσσηνίας Παναγιώτης Καράμπελας ζήτησε “να πάει στα σκουπίδια το νομοσχέδιο για το 13ωρο” και σημείωσε πως “δεν θα κανονικοποιηθεί η εξόντωση στο μεροκάματο. Δεν θα γίνουμε δούλοι, δεν θα πεθάνουμε στο μαδέρι. Κανείς δεν δέχεται τη βάρβαρη πολιτική σας”. Ακόμα, επέκρινε δριμύτατα τη ΓΣΕΕ και την πλειοψηφία της διοίκησης του Εργατικού Κέντρου Καλαμάτας, για τη μ συμμετοχή στην απεργία.

Η πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας Χριστίνα Λαδά επισήμανε ότι “αν τους αφήσουμε ανεξέλεγκτους, όχι για 13, αλλά για 113 ώρες θα φέρουν νομοσχέδιο να δουλεύουμε”. Και ζήτησε αγώνα “για να πέσει η κυβέρνηση, που μας καταδικάζει σε μισθούς πείνας και οι επόμενοι υποψήφιοι διαχειριστές της εξουσίας να έχουν τον φόβο πως θα γίνει το ίδιο, αν συνεχίσουν την ίδια πολιτική”. Ακολούθησε πορεία με συνθήματα, παρά το ψιλόβροχο, σε κεντρικούς δρόμους της Καλαμάτας.



Συγκέντρωση στην Κυπαρισσία



Απεργιακή συγκέντρωση και πορεία στους δρόμους πραγματοποιήθηκε χθες το πρωί στην Κυπαρισσία ενάντια στο νόμο τερατούργημα, όπως χαρακτηρίστηκε, για 13ωρη εργασία.

Οι εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών φορέων ζήτησαν 35ωρο, υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας με πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς, μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς,λεφτά για την υγεία, την παιδεία και την πρόνοια, ουσιαστικά μέτρα ενάντια στην ακρίβεια.

Χαιρετισμό στην συγκέντρωση απεύθυναν η Σωτηρία Σταθοπούλου από την Ομάδα Γυναικών Τριφυλίας, η Λένα Τουμπουλίδου πρόεδρος του Συλλόγου εργαζομένων ΠΕ Μεσσηνίας, η Ειρήνη Κουκούμη από το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Μεσσηνίας. Ομιλητής ήταν ο Σωτήρης Μπενάρδος από το Σωματείο Οικοδόμων Ν. Μεσσηνίας που τόνισε πως “πρόκειται για ένα νόμο τερατούργημα που θέλει 13 ώρες δουλειάς, είμαστε άνθρωποι δεν είμαστε μηχανές” σημείωσε. Συμπληρώνοντας πως ο νόμος αυτός δεν λύνει κανένα πρόβλημα των εργαζομένων παρά μόνο τα προβλήματα των εργοδοτών.

Στη συνέχεια ακολούθησε πορεία στους κεντρικούς δρόμους της πόλης με συνθήματα κατά του συγκεκριμένου νόμου και της 13ωρης εργασίας.

Κ.Μπ.

