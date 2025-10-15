Λιμάνι Καλαμάτας: Πρόταση για τουριστικό καταφύγιο σκαφών - 8η παράταση για το master plan

Σύμφωνα με την απόφαση, η παράταση δόθηκε “χωρίς υπέρβαση του καθαρού χρόνου για την εκπόνηση της μελέτης, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και χωρίς μεταβολή του συμβατικού οικονομικού αντικειμένου”.

Στο σκεπτικό της απόφασης, επισημαίνεται, μεταξύ άλλων, ότι ελήφθησαν υπόψη: “Το γεγονός ότι Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Καλαμάτας ανέλαβε να εκπονήσει την Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) και την Κυκλοφοριακή Μελέτη Υποστήριξης της

ΣΜΠΕ, που είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την συνέχιση της μελέτης. Η σύμβαση για την εκπόνηση της ΣΜΠΕ υπογράφηκε στις 21-11-2024. Την χορήγηση τρίμηνης παράτασης εκπόνησης της ΣΜΠΕ μέχρι 21-06-2025 από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Καλαμάτας. Το με Α.Π. 39252/ΜΕΛ 1006/05-03-2025) έγγραφο, με το οποίο η ΕΥΔΕ ΚΥΛΥ διαβίβασε στον ανάδοχο το αίτημα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου χωροθέτησης τουριστικού καταφυγίου εντός του λιμένα στην περιοχή, όπου ήδη προβλέπεται ο ελλιμενισμός σκαφών αναψυχής μεγάλου μεγέθους (mega yachts)”.

Ακόμα, αναφέρεται ότι: “Σύμφωνα με τον Ν.5167/2024 (ΦΕΚ 207/Α/20-12-2024), η χωροθέτηση τουριστικού λιμένα εγκρίνεται ταυτόχρονα με την έγκριση του Αναπτυξιακού Προγράμματος και Μελέτης Διαχείρισης (Master Plan). Ήδη ο ανάδοχος αναμόρφωσε το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα του Λιμένα Καλαμάτας και περιέλαβε σε αυτό το προτεινόμενο τουριστικό καταφύγιο. Το αναμορφωμένο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα πρόκειται να υποβληθεί εντός των επομένων ημερών.

Μετά την ένταξη του τουριστικού καταφυγίου στο υπό εκπόνηση master plan του λιμένα, θα ακολουθήσει η διαδικασία των εδαφίων γ΄ και α΄ της παραγράφου 9 του άρθρου 19 του

Ν.2932/2001, σχετικά με την έγκριση του Αναπτυξιακού Προγράμματος και της Μελέτης

Διαχείρισης (Master Plan), δηλαδή: (α) Θα υποβληθεί η μελέτη του master plan του λιμένα στην Διεύθυνση Λιμενικών και Κτηριακών Υποδομών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για να γνωμοδοτήσει αρχικά η ΕΣΑΛ. (β) Με βάση τη γνωμοδότηση της ΕΣΑΛ, θα ολοκληρωθεί και οριστικοποιηθεί η ΣΜΠΕ και θα υποβληθεί στην Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος κι Ενέργειας για να εκδοθεί η περιβαλλοντική εισήγηση επί της ΣΜΠΕ. (γ) Θα ακολουθήσει η έγκριση του master plan με Προεδρικό Διάταγμα, μετά από νέα γνωμοδότηση της ΕΣΑΛ.

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία λαμβάνοντας υπόψη την υποβολή της αίτησης παράτασης του

εκπροσώπου των συμπραττόντων γραφείων της μελέτης του θέματος, καθώς και τα συμβατικά

δεδομένα της μελέτης και την εξέλιξη αυτής, έχει την άποψη ότι είναι εύλογος ο αιτούμενος χρόνος των 12 μηνών, της προθεσμίας ολοκλήρωσης της μελέτης, ήτοι ολοκλήρωση της μελέτης μέχρι την 18-09-2026”.

Γ.Σ.