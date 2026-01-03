Συνταξιοδότηση του Στράτου Χρυσαφίδη στον Δήμο Μεσσήνης

Συνάντηση με τον δήμαρχο Μεσσήνης Γιώργο Αθανασόπουλο στο γραφείο του, είχε ο δημοτικός υπάλληλος Στράτος Χρυσαφίδης ο οποίος συνταξιοδοτήθηκε την τελευταία μέρα του 2025 μετά από 42 χρόνια συνεχούς και αδιάλειπτης προσφοράς στον Δήμο Μεσσήνης.

Ο κ. Χρυσαφίδης υπηρέτησε επί σειρά ετών ως προϊστάμενος του Δήμου, ενώ διετέλεσε και πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων ΟΤΑ Ν. Μεσσηνίας, αναπτύσσοντας πλούσια και πολυετή συνδικαλιστική δράση. Στη διάρκεια του εργασιακού του βίου συνεργάστηκε με έξι δημάρχους και δέκα δημοτικές αρχές.

Ο δήμαρχος Μεσσήνης τον ευχαρίστησε για την πολύχρονη προσφορά του, την υπευθυνότητα και το ήθος που επέδειξε όλα αυτά τα χρόνια και του ευχήθηκε καλή συνταξιοδότηση με υγεία. Παράλληλα τον προέτρεψε να παραμείνει ενεργός δημότης, γεμίζοντας τον χρόνο του με ευτυχισμένες οικογενειακές στιγμές.