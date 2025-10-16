ΟΛΜΕ: Συνέδριο στην Καλαμάτα για την τεχνητή νοημοσύνη στην εκπαίδευση

Εκπαιδευτικό συνέδριο με θέμα “Τεχνητή νοημοσύνη και εκπαίδευση: Προκλήσεις για την εκπαιδευτική κοινότητα” πραγματοποιείται στην Καλαμάτα, αύριο Παρασκευή 17 και το Σάββατο 18 Οκτωβρίου, στο αμφιθέατρο της Φιλαρμονικής.

Το συνέδριο οργανώνουν η ΟΛΜΕ και το Κέντρο Μελετών και Τεκμηρίωσης (ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ.), λαμβάνοντας υπόψη τον προβληματισμό που αναπτύσσεται στην εκπαιδευτική κοινότητα και στα ευρωπαϊκά και διεθνή εκπαιδευτικά συνδικάτα σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη και τις αλλαγές που θα επιφέρει τόσο στο επάγγελμα του εκπαιδευτικού όσο και στην παιδαγωγική διαδικασία και τον χαρακτήρα της δημόσιας εκπαίδευσης.

Στους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς θα χορηγηθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης.

Το πρόγραμμα του συνεδρίου:

Παρασκευή 17 Οκτωβρίου (12.30 μεσημέρι – 4.30 απόγευμα):

12.30 – 13.15: Χαιρετισμοί Θ. Τσούχλος, πρόεδρος Δ.Σ. ΟΛΜΕ. Γ. Ανδρινόπουλος, πρόεδρος Δ.Σ. ΚΕΜΕΤΕ – ΟΛΜΕ.

Εναρξη συνεδρίου Μ. Γεωργαρίου, γενικός γραμματέας Δ.Σ. ΚΕΜΕΤΕ – ΟΛΜΕ.

13.15 – 13.45: “Η ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης σε πρόγραμμα συλλογικής δράσης και προσφοράς στην εκπαίδευση”, Αναστασία Πασιά (MSc, Med), εκπαιδευτικός Αγγλικής Γλώσσας. Ευγενία Τσολοπούλου, εκπαιδευτικός Γερμανικής Γλώσσας.

13.45 – 14.15: “Τα εργαλεία της τεχνητής νοημοσύνης στην εκπαίδευση”, Ευαγγελία Λιάπη, φιλόλογος, εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

14.15 – 14.45 Διάλειμμα.

14.45 – 15.15: “Η τεχνητή νοημοσύνη στη σχολική τάξη: Προοπτικές και προβληματισμοί”, Ανδρέας Παπαδαντωνάκης, φιλόλογος, επιμορφωτής ΤΠΕ.

15.15 – 15.45: “Τεχνητή νοημοσύνη: Ένα νέο εκπαιδευτικό τοπίο”, Φανή Πύρζα, εκπαιδευτικός Πληροφορικής.

15.45 – 16.30: Ερωτήσεις – συμπεράσματα.

Σάββατο 18 Οκτωβρίου (10 πρωί – 4 απόγευμα):

10.00 – 10.30: “Εκπαίδευση και Τεχνητή Νοημοσύνη”, Αφροδίτη Κτενά, καθηγήτρια ΕΚΠΑ.

10.30 – 11.00: “Ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης και των ψηφιακών εργαλείων στην επιμόρφωση”, Παντελής Βουλτσίδης, σύμβουλος Επιστημονικού Έργου Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ).

11.00 – 11.30: “Εκπαίδευση, τεχνητή νοημοσύνη και εργασιακές σχέσεις”, Γιάννης Τσιλίκας, συμβασιούχος ερευνητής στις Φυσικές Επιστήμες ΕΜΠ.

11.30 – 12.00: “Τεχνητή νοημοσύνη και εκπαίδευση: Κίνδυνοι και προκλήσεις”, Αντώνης Μπόγρης, καθηγητής στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

12.00 – 12.30 Διάλειμμα.

12.30 – 13.00: “Γραμματισμός τεχνητής νοημοσύνης: Δυνατότητες, προκλήσεις και ο ρόλος της

εκπαίδευσης”, Ηρώ Βούλγαρη (phd), ΕΔΠ, Τεχνολογίες της πληροφορίας και των επικοινωνιών

στην εκπαίδευση, Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, ΕΚΠΑ.

13.00 – 13.30: “Η Τεχνητή Νοημοσύνη μεταμορφώνει την τάξη του μέλλοντος: Το αύριο ξεκίνησε!”, Παναγιώτης Τσιωτάκης, Μέλος ΕΔΙΠ, Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής

Πολιτικής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

13.30 – 14.00: “Αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης στην Εκπαίδευση: Από τη μικρή στη

μεγάλη εικόνα”, Δημήτρης Κουτσογιάννης, Καθηγητής ΑΠΘ.

14.00 – 15.00: Ερωτήσεις – συμπεράσματα.

15.00 – 16.00: Καλλιτεχνικό πρόγραμμα από το Μουσικό Σχολείο Καλαμάτας.