Ομοσπονδία Συλλόγων Συνδέσμων Τριφυλίας: Να γίνει αυτόνομη μονάδα το Νοσοκομείο Κυπαρισσίας

Το ψήφισμα προς τον υπουργό Υγείας, με κοινοποίηση στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, τον Δήμο Τριφυλίας, τη διοίκηση του Νοσοκομείου Μεσσηνίας, τους βουλευτές και όλους τους συλλόγους της Τριφυλίας, αναφέρει: «Το υπουργείο Υγείας με την τελευταία απόφασή του καλεί τους διοικητές των νοσοκομείων μέχρι τις 25 Νοεμβρίου να έχουν υποβάλει προτάσεις για σύνταξη νέων οργανισμών. Με βάση τον νέο οργανισμό, θα προβλέπεται η ύπαρξη μίας υπηρεσίας -δηλαδή μία ιατρική, μία νοσηλευτική, μία διοικητική, μία τεχνική κ.λπ.- επικαλείται μάλιστα τον ν. 4502/2012, βάσει του οποίου το Νοσοκομείο Κυπαρισσίας έπαψε να είναι αυτοτελής νοσηλευτική μονάδα, διασυνδέθηκε με το Νοσοκομείο Καλαμάτας και απέκτησε όχι τυχαία, δύο τίτλους: Νοσοκομείο - Κέντρο Υγείας Κυπαρισσίας. Με τον νέο οργανισμό θα ξηλωθεί ο βασικός τίτλος (Νοσοκομείο) και θα παραμείνει ο δεύτερος (Κέντρο Υγείας Κυπαρισσίας), αφού ο νέος οργανισμός θα είναι το Νοσοκομείο Καλαμάτας και το εναπομένον Νοσοκομείο Κυπαρισσίας θα συμπληρώνει τα κενά του Νοσοκομείου Καλαμάτας με το υπάρχον προσωπικό του.

Καλούμε τον λαό της Τριφυλίας να μην συμβιβαστεί με αυτή την επικίνδυνη για την υγεία κατάσταση. Επίσης όλοι οι φορείς της Τριφυλίας μαζί με τον δήμο να αγωνιστούμε για να σταματήσει η παραπέρα υποβάθμιση του Νοσοκομείου Κυπαρισσίας, αντίθετα να αναβαθμιστεί με προσλήψεις του αναγκαίου προσωπικού, ιατρικού και νοσηλευτικού και να εξοπλιστεί με όλα τα αναγκαία μηχανήματα, για να μπορούν να γίνονται όλες οι διαγνωστικές εξετάσεις εντός του Νοσοκομείου. Να αποσυνδεθεί το Νοσοκομείο Κυπαρισσίας από το Νοσοκομείο Καλαμάτας και να λειτουργεί ως αυτόνομη μονάδα. Να καταργηθεί ο 1256/Β/11-4/2012 οργανισμός και να επανέλθει ο προηγούμενος 10/Β/06-04-1987, που προέβλεπε 45 οργανικές θέσεις ιατρικού προσωπικού, ενώ ο νέος που ισχύει έως τώρα προβλέπει μόνο 28 και από αυτές καλυμμένες είναι 21. Να αυξηθούν οι δαπάνες για την υγεία. Να σταματήσει τώρα η επικίνδυνη πολιτική για την υγεία».

Κ.Μπ.