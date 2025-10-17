Υπέρ της επαναλειτουργίας του τρένου ο Πολιτιστικός Εξωραϊστικός Σύλλογος Καλλιρρόης

Ο Σύλλογος από την Καλλιρρόη “συγχαίρει τις δράσεις του Συλλόγου Φίλων Σιδηροδρόμου Μεσσηνίας, για την επαναλειτουργία του προαστιακού σιδηροδρόμου της Μεσσηνίας” και σημειώνει: “Η επαναλειτουργία της γραμμής, θα δώσει ζωντάνια στα χωριά απ’ όπου θα περνάει το τρένο και επιπροσθέτως θα συμβάλει στις καθημερινές μετακινήσεις των πολιτών, των εργαζομένων και των φοιτητών, από και προς την πρωτεύουσα της Μεσσηνίας, καθώς επίσης και θα προωθήσει την τουριστική ανάπτυξη με τουριστικά δρομολόγια, αναδεικνύοντας την ομορφιά της μεσσηνιακής γης. Πιστεύουμε ότι το δίκτυο είναι εφικτό να επαναλειτουργήσει, καθώς η γραμμή είναι πλήρως ανακαινισμένη, βρίσκεται σε καλή κατάσταση και με λειτουργικό διαθέσιμο τροχαίο υλικό, που βρίσκεται στο μηχανοστάσιο Καλαμάτας”.