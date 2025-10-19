Το νέο Δ.Σ. του Νομαρχιακού Τμήματος Μεσσηνίας της ΑΔΕΔΥ

Νέο Δ.Σ. (με 5 γυναίκες στα 9 μέλη) εξέλεξε το Νομαρχιακό Τμήμα Μεσσηνίας της ΑΔΕΔΥ, στην εκλογοαπολογιστική συνέλευση που πραγματοποιήθηκε προχθές Πέμπτη, “μέσα σε κλίμα συναδελφικότητας και ομοψυχίας”, σύμφωνα με ενημέρωση από την οργάνωση.

Στη συνέλευση έγινε οικονομικός και διοικητικός απολογισμός από τον απερχόμενο πρόεδρο, Δημήτρη Φαββατά. Στη συνέχεια, αρκετοί εργαζόμενοι πήραν το λόγο και ανέδειξαν τα σοβαρά προβλήματα των δημοσίων υπαλλήλων και υπηρεσιών, ενώ εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών παρατάξεων ανέπτυξαν το πρόγραμμά τους για την προσεχή τριετία.

Στη συνέλευση συμμετείχαν 16 πρωτοβάθμια σωματεία με 138 αντιπροσώπους.

Στις εκλογές που ακολούθησαν, πρώτη δύναμη εξελέγη η Ανεξάρτητη Δημοκρατική Συνεργασία με 64 ψήφους και 4 έδρες (Δημήτρης Φαββατάς 55, Ευγενία Ντρε 43, Κανέλλα Παπαδάκου 42 και Αριστείδης Κτίστης 41).

Η ΔΑΚΕ Δημοσίου Τομέα Μεσσηνίας πήρε 27 ψήφους με 2 έδρες (Γιώργος Σταυρόπουλος 20, Γεωργία Διονυσοπούλου 17).

Η Δημοσιοϋπαλληλική Αγωνιστική Συσπείρωση (ΔΑΣ) 24 ψήφους με 2 έδρες (Παναγιώτης Μερτίκας 20, Ελένη Τζιαμπίρη 18).

Οι Παρεμβάσεις – Κινήσεις Συσπειρώσεις στο Δημόσιο 14 ψήφους με 1 έδρα (Χριστίνα Λαδά 13) και 9 ψήφους πήρε η Δημοκρατική Συνδικαλιστική Πρωτοπορία, χωρίς να βγάλει έδρα.

Στη συνέλευση παραβρέθηκαν τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΑΔΕΔΥ Γιώργος Πετρόπουλος και Τάσος Αντωνόπουλος.

Ο πλειοψηφών σύμβουλος Δ. Φαββατάς ευχαρίστησε ιδιαίτερα τα τρία απερχόμενα στελέχη του Τμήματος Κώστα Γαλιώτο, Στράτο Χρυσαφίδη και Δημήτρη Πράττη, “οι οποίοι λόγω επερχόμενης συνταξιοδότησης δεν θα είναι μέλη του ΝΤ, αλλά θα συναντιόμαστε στους αγώνες για τα δίκαια των εργαζομένων”. Και δήλωσε ότι τις προσεχείς μέρες θα συγκαλέσει συνεδρίαση, προκειμένου να συγκροτηθεί το νέο προεδρείο του Ν.Τ. Μεσσηνίας της ΑΔΕΔΥ.