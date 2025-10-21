Η Πύλος τίμησε την επέτειο της Ναυμαχίας του Ναβαρίνου

Με λαμπρότητα γιορτάστηκε χθες στην Πύλο, η 198η Επέτειος της Ναυμαχίας του Ναβαρίνου.

Οι εορταστικές εκδηλώσεις ξεκίνησαν με την τέλεση πανηγυρικής Δοξολογίας στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου, υπό του Πρωτοσυγκέλλου της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας Αρχιμ. Φιλίππου Χαμαργιά, εκπροσωπούντος τον Μητροπολίτη Μεσσηνίας Χρυσόστομο.

Ακολούθησε Επιμνημόσυνη Δέηση στο Μνημείο Τριών Ναυάρχων, κατάθεση στεφάνων, ενώ τον πανηγυρικό της ημέρας εκφώνησε ο Επόπτης Εκπαίδευσης της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας, φιλόλογος Ιωάννης Σόλαρης.

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε παρέλαση ενώπιων των Αρχών στο λιμάνι της πόλης.

Τέλος ο Πρωτοσύγκελλος και οι επίσημοι προσκεκλημένοι, επισκέφθηκαν την φρεγάτα "ΛΗΜΝΟΣ" του Πολεμικού Ναυτικού όπου και ξεναγήθηκαν από τον Κυβερνήτη και το προσωπικό.

Υψηλή ήταν η παρουσία των εκπροσώπων των Ενόπλων Δυνάμεων, από τον εκπρόσωπο του Αρχηγούς ΓΕΕΘΑ Υποστράτηγο Αλέξανδρο Χατζηαλεξανδρή, τον Διοικητή του Ναυστάθμου Σαλαμίνας Αρχιπλοίαρχο Σπύρο Μαντή και τον Μεσσήνιο Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος Θεόδωρο Βάγια.

Την Κυβέρνηση στον εορτασμό εκπροσώπησε ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Γιάννης Λαμπρόπουλος, ενώ παρέστησαν οι βουλευτές Μίλτος Χρυσομάλλης, εκπροσωπώντας την Βουλή των Ελλήνων και Περικλής Μαντάς, ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτριος Πτωχός, οι Δήμαρχοι Πύλου – Νέστορος Παναγιώτης Καρβέλας, Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος, Μήλου Μ. Μικέλης, αντιπεριφερειάρχες, αντιδήμαρχοι, περιφερειακοί και δημοτικοί σύμβουλοι, εκπρόσωποι των Σωμάτων Ασφαλείας καθώς και άλλων τοπικών φορέων.