Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας: Σύμβαση για αντιστήριξη του θολωτού τάφου της Ανθειας

Η παρέμβαση αφορά τις ανάγκες του υποέργου/σύμβασης 1 “Μεσσηνία: Θολωτοί τάφοι στο βασίλειο του Νέστορος” του έργου “SUB. 7.4.4 - Μεσσηνία: Θολωτοί τάφοι στο βασίλειο του Νέστορος”, ενταγμένου στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, που εκτελείται απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας.

Οπως επισημαίνεται στην ανάθεση της σύμβασης “κρίνεται σκόπιμο οι εν λόγω εργασίες να εφαρμοσθούν κατά περίπτωση στην είσοδο του τάφου και σε άλλα σημεία, όπου παρατηρείται εκτεταμένη φθορά των υφιστάμενων μεταλλικών στοιχείων αντιστήριξης και θα περιλαμβάνουν τόσο εργασίες επιδιόρθωσης και αποκατάστασής τους όσο και εργασίες συμπληρωματικής ενίσχυσής τους με νέα συμπληρωματικά μεταλλικά στοιχεία”.