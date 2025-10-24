Μια αγκαλιά για τα παιδιά από τα Παιδικά Χωριά SOS Καλαμάτας (βίντεο)

Μια αγκαλιά για τα παιδιά ανοίγουν τα Παιδικά Χωριά SOS στην Καλαμάτα, οργανώνοντας παζάρι με χρηστικά και διακοσμητικά αντικείμενα από την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου έως και την Κυριακή 2 Νοεμβρίου, από τις 9 π.μ. έως τις 9 μ.μ., στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας.

Οι διοργανωτές καλούν όλους τους πολίτες να επισκεφθούν το παζάρι, να στηρίξουν αυτήν την προσπάθεια, να συμμετάσχουν και να γίνουν μέρος μιας μεγάλης αγκαλιάς αγάπης για τα παιδιά.

"Στην οργάνωση αυτού του ξεχωριστού παζαριού μας οδήγησε η σκέψη ότι σε κάθε σπίτι υπάρχουν αντικείμενα που κάποτε χρησιμοποιήθηκαν, κάποτε αγαπήθηκαν, αλλά τώρα, για προσωπικούς λόγους, έχουν μπει στην άκρη, σε κάποιο συρτάρι ή ντουλάπι. Αυτά τα αντικείμενα, αλλάζοντας χέρια, θα μπορούσαν να γίνουν αγκαλιές και χαμόγελα για τα παιδιά. Θα μπορούσαν ξανά να αποκτήσουν νέα ζωή, να χρησιμοποιηθούν ξανά και να αγαπηθούν μέσα από την προσφορά. Αυτή η σκέψη υλοποιήθηκε χάρη στην ευγενική προσφορά πολλών εθελοντών και φίλων, τους οποίους θέλουμε να ευχαριστήσουμε θερμά. Ας γίνουν λοιπόν αυτά τα αντικείμενα πραγματικές αγκαλιές, ελπίδα και χαρά για τα παιδιά που στηρίζονται από τα δύο Κέντρα των Παιδικών Χωριών SOS στην Καλαμάτα. Πρόκειται για μια προσπάθεια την οποία θέλουμε να μοιραστούμε μαζί σας, ώστε κάθε παιδί να μεγαλώνει με αγάπη, φροντίδα και ασφάλεια", είπε, μεταξύ άλλων, στη χθεσινή συνέντευξη Τύπου η Αλεξάνδρα Κανελλοπούλου, μέλος της ομάδας Στήριξης Καλαμάτας των Παιδικών Χωριών SOS.

Η κοινωνική λειτουργός, Νάσια Δημητροπούλου, είπε πως «πρόκειται για μια δράση που μας θυμίζει το πνεύμα συνεργασίας και προσφοράς, το οποίο μας ενώνει όλα αυτά τα χρόνια. Ως Κέντρο Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας μετράμε πλέον 15 χρόνια σταθερής και ενεργής παρουσίας στην πόλη. Μαζί με το Κέντρο Επαγγελματικής και Οικογενειακής Υποστήριξης, και με τη σταθερή υποστήριξη του Δήμου Καλαμάτας και του Ιδρύματος Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακοπούλου, στεκόμαστε δίπλα στις ανάγκες της πόλης, προσφέροντας δράσεις πρόληψης και ενδυνάμωσης. Από την περασμένη σχολική χρονιά έχει ξεκινήσει ένα πρόγραμμα που αφορά την πρωώθηση της ψυχικής υγείας στην παιδικη ηλικία στα νηπιαγωγεία της πόλης μας. Στα πλαίσια του προγράμματος πραγματοποιούνται ομάδες γονέων, εκπαιδευτικών και παιδιών. Στόχος μας είναι να στηρίζουμε έμπρακτα κάθε οικογένεια που βρίσκεται σε ανάγκη. Σας περιμένουμε όλους στο παζάρι, να στηρίξουμε όλοι μαζί αυτό το σημαντικό έργο».

Εθελοντές και φίλοι θα έχουν την ευκαιρία να διαλέξουν και να αποκτήσουν αγαπημένα αντικείμενα σε πολύ προσιτές τιμές. Αντικείμενα που, αλλάζοντας χέρια, θα αποκτήσουν ξανά αξία, βοηθώντας κάθε παιδί να μεγαλώσει με αγάπη, σεβασμό και ασφάλεια.