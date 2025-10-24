Κινητοποίηση κατά ισραηλινού κρουαζιερόπλοιου από την Αντιφασιστική Κίνηση Καλαμάτας

Σε ανακοίνωσή της ενημερώνει πως “την Τρίτη 28η Οκτωβρίου, μέρα που γιορτάζουμε το ΟΧΙ του ελληνικού λαού στον φασισμό και τιμάμε τον αγώνα του για Γη και Ελευθερία, το ισραηλινό κρουαζιερόπλοιο έρχεται στην πόλη μας” και προσθέτει: “Το Ισραήλ παρά την εκεχειρία δεν σταμάτησε να βομβαρδίζει την Γάζα, να σκοτώνει αμάχους και να προωθείται στην Δυτική Όχθη. Η γενοκτονική πολιτική του κράτους-τρομοκράτη συνεχίζεται και θα συνεχίζεται όσο ακόμα υπάρχει κατοχή. Δεν μπορεί να υπάρξει ειρήνη χωρίς δικαιοσύνη.

Το κρουαζιερόπλοιο «Crown Iris» δεν μεταφέρει απλώς τουρίστες από το Ισραήλ. Αποτελεί κομμάτι μιας συστηματικής προσπάθειας ξεπλύματος της γενοκτονίας στη Γάζα και της εθνοκάθαρσης στη Δυτική Όχθη, μέσω του τουρισμού. Μεταφέρει στρατιώτες που κάνουν ένα διάλειμμα από τις δολοφονίες και ως «τουρίστες» κυκλοφορούν στην Ελλάδα, τραγουδώντας «Θάνατος στους Άραβες» και «Η Γάζα είναι νεκροταφείο» ή επιτίθεται σε καταστηματάρχες, όπως στον Άγιο Νικόλαο.

Είναι σημαντικό, τώρα πιο πολύ από ποτέ, να κάνουμε σαφές με κάθε ευκαιρία σαφές στο κράτος του Ισραήλ πως είναι απομονωμένο από τη διεθνή κοινότητα. Η πόλη της Καλαμάτας έχει ήδη αποδείξει πολλές φορές πως είναι με την σωστή πλευρά της Ιστορίας, από τις κινητοποιήσεις του καλοκαιριού μέχρι την πρόσφατη ακύρωση της σιωναζιστικής φιέστας των «Φίλων του Ισραήλ»”.

Χθες το απόγευμα, η Αντιφασιστική είχε καλέσει πολίτες, φορείς, κινήσεις και σωματεία σε κοινή σύσκεψη στο Εργατικό Κέντρο και καταλήγοντας, παρατήρησε πως “τα ΟΧΙ τα λένε οι λαοί”.