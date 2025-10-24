Σκληρή αντιπαράθεση Καράμπελα – Τσώνη

Τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Καλαμάτας Σωτήρη Τσώνη για εξώδικο που έστειλε στον πρόεδρο του Συνδικάτου Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων Μεσσηνίας Παναγιώτη Καράμπελα, καταγγέλλουν μέλη της διοίκησης του Κέντρου από την παράταξη της ΔΑΣ.

Υποστηρίζουν ότι απειλεί με εξώδικο τον Π. Καράμπελα, που είναι και μέλος της διοίκησης του Ε.Κ. Καλαμάτας, “να ανακαλέσει την ομιλία που έκανε στην απεργιακή συγκέντρωση της 14 Οκτωβρίου μπροστά σε εκατοντάδες απεργούς”.

Σε απάντησή της η διοίκηση του Εργατικού Κέντρου αναφέρει πως “δεν ζητήθηκε να ανακαλέσει την ομιλία του, αλλά των συγκεκριμένων προσβλητικών, εξυβριστικών και συκοφαντικών χαρακτηρισμών δηλαδή: ξεπουλημένο Εργατικό Κέντρο της πόλης μας... είναι άθλιοι, είναι ψεύτες”.

Αναλυτικά, στην καταγγελία τους τα μέλη της ΔΑΣ υποστηρίζουν:

“Ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Καλαμάτας Σωτήρης Τσώνης, για άλλη μια φορά απέδειξε τον εναγκαλισμό του με την κυβέρνηση και την εργοδοσία.

Όχι μόνο έκανε τα πάντα για να μην προκηρύξει απεργία το ΕΚ Καλαμάτας στις 14 Οκτωβρίου, μέρα ψήφισης του επαίσχυντου νόμου που έφερε η κυβέρνηση της ΝΔ και επιβάλλει 13ωρη εργασία καταργώντας το 8ωρο. Όχι μόνο κάλεσε σε ανοιχτή απεργοσπασία την στιγμή που σε όλη την Ελλάδα, 38 Εργατικά Κέντρα, 18 Ομοσπονδίες, 100αδες σωματεία είχαν προκηρύξει απεργία, η οποία πέτυχε με μεγάλη συμμετοχή εργαζομένων σε όλη την Ελλάδα. Όχι μόνο εξαφανίστηκε εκείνη την ημέρα από την πόλη της Καλαμάτας, όπου 10δες Σωματεία του Ιδιωτικού τομέα μαζί με το ΝΤ ΑΔΕΔΥ Μεσσηνίας έκαναν μαζικότατη απεργιακή συγκέντρωση 100δων απεργών. Τώρα ζητάει και τα ρέστα.

Απειλεί με εξώδικο τον Παναγιώτη Καράμπελα, πρόεδρο του Συνδικάτου Οικοδόμων Μεσσηνίας και μέλος του ΔΣ του ΕΚ Καλαμάτας, να ανακαλέσει την ομιλία που έκανε στην απεργιακή συγκέντρωση της 14 Οκτωβρίου μπροστά σε100αδες απεργούς. Εξώδικο που υποτίθεται αποστολέας του είναι το Εργατικό Κέντρο Καλαμάτας, χωρίς όμως ποτέ να έχει συνεδριάσει το Δ.Σ. για αυτό το ζήτημα και χωρίς τα μέλη της διοίκησης να έχουν ενημερωθεί. Θίχτηκε επειδή αποκαλύφθηκε η αλήθεια και η γύμνια του. Γιατί η αλήθεια δεν είναι ύβρις. Με ευθύνη του συγκεκριμένου προέδρου Σωτήρη Τσώνη, το Εργατικό Κέντρο Καλαμάτας δίνει χέρι βοηθείας στην κυβέρνηση της ΝΔ, ότι ο συγκεκριμένος πρόεδρος λειτουργεί με γνώμονα την υπεράσπιση της κυβέρνησης και όχι των εργαζομένων. Άλλωστε δεν είναι πρώτη φορά που ο συγκεκριμένος πρόεδρος λειτουργεί ως ασπίδα της αντεργατικής πολιτικής της κυβέρνησης της ΝΔ.

Τώρα πάει ένα βήμα παραπέρα. Απειλεί να σύρει στα δικαστήρια αγωνιστές απεργούς. Λειτουργεί χειρότερα και από τον χειρότερο εργοδότη, που απειλεί όποιον αγωνίζεται.

Ο κόμπος έφτασε στο χτένι. Ήρθε η ώρα οι εργαζόμενοι και όλοι οι εκπρόσωποι τους να πάρουμε την υπόθεση στα χέρια μας και να απαλλαγούμε από τον συγκεκριμένο, ‘αιώνιο πρόεδρο’, που το μόνιμο άγχος του είναι το πώς θα βάλει ταφόπλακα στο εργατικό κέντρο, στα σωματεία, στους εργατικούς αγώνες.

Πλέον η σιωπή σημαίνει σύμπλευση με τον πρόεδρο του ΕΚ και συνενοχή!

Καλούμε τα σωματεία του νομού, τις εργαζόμενες και τους εργαζόμενους να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους στον πρόεδρο του Συνδικάτου Οικοδόμων, να καταδικάσουν τις ενέργειες του συν - εταίρου της εργοδοσίας και των κυβερνήσεων”.

Την καταγγελία υπογράφουν οι Σωτήρης Δαφνάς, Παναγιώτης Καράμπελας,Γιάννης Λαγογιάννης, Βαγγέλης Λαμπρόπουλος, Σταυρούλα Στραβάκου.

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ Ε.Κ.

Σε απάντηση στην καταγγελία η διοίκηση του Εργατικού Κέντρου Καλαμάτας, την οποία υπογράφουν ο πρόεδρος Σωτήρης Τσώνης και ο γ.γ. Παναγιώτης Μουλάς, επισημαίνει:

“1ον Δεν ζητήθηκε να ανακαλέσει την ομιλία του όπως αναφέρεται στην καταγγελία, αλλά των συγκεκριμένων προσβλητικών, εξυβριστικών και συκοφαντικών χαρακτηρισμών δηλαδή: ξεπουλημένο Εργατικό Κέντρο της πόλης μας... είναι άθλιοι, είναι ψεύτες. 2ον Το Εργατικό Κέντρο Καλαμάτας διαχρονικά στηρίζει, ακολουθεί και συμμετέχει στις αποφάσεις της ΓΣΕΕ, γι’ αυτό συμμετείχαμε, καλέσαμε και οργανώσαμε την προγραμματισμένη απεργία της ΓΣΕΕ την 1η Οκτωβρίου 2025. Ουδέποτε καλέσαμε σε απεργοσπασία και ουδέποτε εμποδίσαμε κανέναν εργαζόμενο να απεργήσει. 3ον Η απάντησή μας στα παραπάνω αναφέρεται σαφώς και συγκεκριμένα στο εξώδικο”.

* Την αλληλεγγύη τους στον Παναγιώτη Καράμπελα εκφράζουν: α) Το Συνδικάτο Γάλακτος, Τροφίμων και Ποτών Μεσσηνίας, που σε ανακοίνωσή του επικρίνοντας τον πρόεδρο του Ε.Κ., αναφέρει, μεταξύ άλλων: “Ο συγκεκριμένος κύριος και η πλειοψηφία του Δ.Σ. αρνήθηκαν να προκηρύξουν απεργία με αστείες δικαιολογίες την στιγμή που σε όλη την Ελλάδα δεκάδες Εργατικά Κέντρα, Ομοσπονδίες και 100αδες σωματεία είχαν προκηρύξει. Ο συνάδελφος πρόεδρος των οικοδόμων αποκάλυψε την στάση τους και τις ευθύνες που έχουν για την κατάσταση του κινήματος της πόλης λέγοντας μόνο αλήθειες”.

β) Το Συνδικάτο Υπαλλήλων στον Ιδιωτικό Τομέα Μεσσηνίας, καταγγέλλει τον πρόεδρο του Ε.Κ. Καλαμάτας που “απειλεί τον πρόεδρο του Συνδικάτου Οικοδόμων, γιατί αποκάλυψε στην ομιλία του την απεργοσπασία του προέδρου του ΕΚ, που αρνήθηκε να προκηρύξει απεργία στις 14 Οκτώβρη, ημέρα ψήφισης του απαράδεκτου νομοσχεδίου που έφερε η κυβέρνηση της ΝΔ για τη 13ωρη δουλειά και την περαιτέρω ελαστικοποίηση της εργασίας. Ο πρόεδρος του ΕΚ για πολλοστή φορά προσπάθησε να δώσει χείρα βοηθείας σε κυβέρνηση και εργοδοσία να ξεπεράσουν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν από τη λαϊκή δυσαρέσκεια, να μην εκδηλωθεί η απεργία”.