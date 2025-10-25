Καλαμάτα: Συνελήφθησαν 4 διακινητές, και απολογούνται τη Δευτέρα

Τέσσερις διακινητές ήταν ανάμεσα στους 63 μετανάστες που φιλοξενούνται από το πρωί της Πέμπτης στις αποθήκες του λιμανιού της Καλαμάτας.

Η προανάκριση από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καλαμάτας ήταν για μια ακόμη φορά αποτελεσματική, μιας και προέκυψε πως τρεις Αφγανοί και ένας Τούρκος ήταν αυτοί που είχαν αναλάβει την παράνομη μεταφορά των 59 αλλοδαπών από την Αττάλεια της Τουρκίας σε λιμάνι της Ιταλίας.

Οι τέσσερις διακινητές, νεαροί όλοι σε ηλικία, συνελήφθησαν και πέρασαν χθες το μεσημέρι από τον εισαγγελέα Καλαμάτας, ενώ ζήτησαν και πήραν προθεσμία για να απολογηθούν μεθαύριο Δευτέρα στην ανακρίτρια Καλαμάτας. Εως τότε παραμένουν κρατούμενοι στα κρατητήρια της Διεύθυνσης Αστυνομίας Μεσσηνίας.

Οι υπόλοιποι 59 μετανάστες, εκ των οποίων και 8 παιδιά, βρίσκονται στις αποθήκες του λιμανιού και σήμερα το πρωί θα αναχωρήσουν για την οργανωμένη δομή μεταναστών στη Μαλακάσα. Οι περισσότεροι είναι από το Αφγανιστάν, λιγότεροι είναι από τη Συρία, ενώ υπάρχει και ένα ζευγάρι Ιρανών.

Να θυμίσουμε πως διασώθηκαν από κρουαζερόπλοιο το βράδυ της Τετάρτης, όταν το ιστιοφόρο που επέβαιναν εξέπεμψε σήμα κινδύνου 140 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Καλαμάτας, σε διεθνή ύδατα.

Κ.Ηλ.