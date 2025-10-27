Η Μεσσηνία γιορτάζει την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου

Εορταστικές εκδηλώσεις για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940 θα πραγματοποιηθούν αύριο Τρίτη στην Καλαμάτα, στις έδρες των Δήμων και σε πόλεις και χωριά της Μεσσηνίας.

Ειδικότερα, αύριο 28 Οκτωβρίου, η παρέλαση στην Καλαμάτα, στην Αριστομένους, θα ξεκινήσει στις 11 το πρωί και θα μετάσχουν σ' αυτή η Δημοτική Φιλαρμονική, μαθητές και μαθήτριες, μέλη του Ε.Ε.Σ και του Σώματος Ελληνίδων Οδηγών, πρόσκοποι, σύλλογοι, τμήματα των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.

Νωρίτερα, στις 10.15 το πρωί, θα τελεστεί δοξολογία στον μητροπολιτικό ναό της Υπαπαντής του Χριστού από τον μητροπολίτη Μεσσηνίας Χρυσόστομο. Θα ακολουθήσει εκφώνηση του Πανηγυρικού της ημέρας από τον Μάριο Αθανασόπουλο, μέλος Ε.ΔΙ.Π. Τμήματος Φιλολογίας Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Στη συνέχεια, στο ηρώο της πλατείας 23ης Μαρτίου, θα ψαλεί επιμνημόσυνη δέηση, θα κατατεθούν στεφάνια, θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγής στη μνήμη των πεσόντων και θα γίνει ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου.

Εκδηλώσεις έχουν προγραμματιστεί σε Αρι, Αρφαρά και Θουρία.

ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΕΣΣΗΝΗΣ

Αύριο στις 10 το πρωί, στη Μεσσήνη θα τελεστεί δοξολογία στον μητροπολιτικό ναό Αγίου Ιωάννου Προδρόμου. Θα ακολουθήσει ο χαιρετισμός του δημάρχου Γιώργου Αθανασόπουλου και η

εκφώνηση του πανηγυρικού της ημέρας από τον διευθυντή του 1ου Γυμνασίου Μεσσήνης Αλέξανδρο Καραβλίδη.

Στις 10.35, στην κεντρική πλατεία θα τελεστεί επιμνημόσυνη δέηση στο ηρώο, θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των εθνικών ηρώων και θα γίνει κατάθεση στεφανιών.

Στις 10.50 το πρωί, θα ξεκινήσει η παρέλαση μαθητών και συλλόγων στην οδό Πολυτεχνείου, παρουσία των αρχών.

Εκδηλώσεις έχουν προγραμματιστεί από τον Δήμο σε Ανδρούσα, Εύα, Αριστομένη, Βαλύρα, Λογγά, Πεταλίδι, Τρίκορφο και Χατζή.

ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ

Το επίκεντρο των εκδηλώσεων θα είναι στην Πύλο, όπου σύμφωνα με το πρόγραμμα: Στις 10.20 το πρωί, θα τελεστεί δοξολογία στον ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Θα ακολουθήσουν στην πλατεία Νέστορος, στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, επιμνημόσυνη δέηση υπέρ πεσόντων εθνικών αγώνων, κατάθεση στεφανιών από τον δήμαρχο Πύλου - Νέστορος, τον εκπρόσωπο της Περιφέρειας Πελοποννήσου, τον πρόεδρο της Κοινότητας Πύλου, τον διοικητή του Αστυνομικού Τμήματος, τον λιμενάρχη, τον προϊστάμενο του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Πύλου κι εκπροσώπους της Εθνικής Αντίστασης και των σχολείων της Πύλου.

Στη συνέχεια, θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγής στη μνήμη των πεσόντων και θα γίνει ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου. Τον πανηγυρικό της ημέρας θα εκφωνήσει η εκπαιδευτικός Γερμανικής Φιλολογίας του Γυμνασίου Πύλου Ιωάννα Καλύβα.

Στις 11.20 έχει προγραμματιστεί η καθιερωμένη παρέλαση των σχολείων και της Δημοτικής Φιλαρμονικής Πύλου – Νέστορος.

Εκδηλώσεις έχουν προγραμματιστεί ακόμα σε Χώρα, Μεθώνη, Κορώνη, Βλαχόπουλο, Χανδρινού και Σουληνάρι.