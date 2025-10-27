Συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας για το ισραηλινό κρουαζιερόπλοιο στην Καλαμάτα

Η μία συγκέντρωση έχει προγραμματιστεί Ναυαρίνου και Φαρών και η άλλη στη νότια πλευρά του Πάρκου Σιδηροδρόμων.

Ειδικότερα, στη συγκέντρωση Ναυαρίνου και Φαρών καλούν ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και η Αντιφασιστική Κίνηση Καλαμάτας.

Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι “την Τρίτη 28η Οκτωβρίου γιορτάζουμε το ΟΧΙ του ελληνικού λαού και τιμούμε τους αγώνες και τις θυσίες του ενάντια στο φασισμό. Δεν ξεχνάμε ότι όλα αυτά για τα οποία αγωνίστηκαν οι πρόγονοί μας παραμένουν επίκαιρα, καθώς η άνοδος της ακροδεξιάς, η πολεμοκαπηλία και η συνεχιζόμενη γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού είναι μια πραγματικότητα που μας στοιχειώνει.

Το Ισραήλ παρά την υποτιθέμενη εκεχειρία δεν σταματά να βομβαρδίζει την Γάζα, να σκοτώνει αμάχους και να προωθείται στη Δυτική Όχθη. Η γενοκτονική πολιτική του κράτους-τρομοκράτη συνεχίζεται και θα συνεχίζεται όσο ακόμα υπάρχει κατοχή και η υποστήριξη που του παρέχουν από μια σειρά μεγάλες δυνάμεις. Ακριβώς τη μέρα αυτή το κρουαζιερόπλοιο ‘Crown Iris’ φτάνει στην πόλη μας, μεταφέροντας

τουρίστες και μέλη των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ. Αποτελεί κομμάτι μιας συστηματικής προσπάθειας ξεπλύματος της γενοκτονίας στη Γάζα και της εθνοκάθαρσης στη Δυτική Όχθη, και να διαμορφωθεί ένα κλίμα ανοχής και συγκάλυψης μέσω του τουρισμού. Η δική μας θέση είναι στο πλευρό του δοκιμαζόμενου παλαιστινιακού λαού, όπως και κάθε λαού που μαστίζεται από τους πολέμους και το αναδυόμενο φασισμό της εποχής μας. Δυναμώνουμε την αλληλεγγύη μας στον Παλαιστινιακό λαό. Αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους. Λευτεριά στην Παλαιστίνη”.

* “Ανεπιθύμητο το ισραηλινό κρουαζιερόπλοιο «Crown Iris» στην Καλαμάτα”, αναφέρει η Αντιφασιστική Κίνηση της πόλης και προσθέτει: Την Τρίτη 28η Οκτωβρίου, μέρα που γιορτάζουμε το ΟΧΙ του ελληνικού λαού στον φασισμό και τιμάμε τον αγώνα του για Γη και Ελευθερία, το ισραηλινό κρουαζιερόπλοιο έρχεται στην πόλη μας. Μεταφέρει στρατιώτες που κάνουν ένα διάλειμμα από τις δολοφονίες και ως ‘τουρίστες’ κυκλοφορούν στην Ελλάδα τραγουδώντας ‘Θάνατος στους Άραβες’ και ‘Η Γάζα είναι νεκροταφείο’ ή επιτίθεται σε καταστηματάρχες, όπως στον Άγιο Νικόλαο”.

Ακόμα, ενημερώνει για κινητοποίηση το απόγευμα της Τρίτης στα σκαλιά του ναού Αγίου Νικολάου Καλαμάτας, αναφέροντας, μεταξύ άλλων: “Και τώρα και πάντα, και όπως το ’40, τη φτώχεια και τον φασισμό θα πολεμάμε πάντα. Ομάδα φασιστών διαβάζουμε ότι ετοιμάζει εκδήλωση στο κέντρο της πόλης, με τίτλο βγαλμένο από τις πιο σκοτεινές μέρες της ιστορίας μας, εκθειάζοντας τον δικτάτορα Μεταξά. Οι συνεργάτες των κατακτητών, οι θαυμαστές του Χίτλερ, τα ορφανά της Χρυσής Αυγής με όποιο όνομα και αν εμφανίζονται θα μας βρίσκουν πάντα μπροστά τους. Ο εθνικισμός και ο φασισμός δεν είναι ιδεολογία, είναι σκοτάδι και κάθε φορά που το αφήνουμε να σηκώσει κεφάλι σκορπά θάνατο. Να αρθεί άμεσα η παραχώρηση της αίθουσας. Όλες και όλοι στην αντιφασιστική συγκέντρωση Τρίτη 28/10, 6 μ.μ. στα σκαλιά του Αγίου Νικολάου”.

* Η Επιτροπή Ειρήνης Μεσσηνίας επισημαίνει “ανεπιθύμητο το κρουαζιερόπλοιο «Irish Crown», που μεταφέρει ισραηλινούς «τουρίστες» στο λιμάνι της Καλαμάτας” κι ενημερώνει για δύο συγκεντρώσεις αύριο Τρίτη 28η Οκτωβρίου, στις 8.30 το πρωί στην νότια είσοδο του πάρκου Σιδηροδρόμων (ΟΣΕ) - μνημείο των πεσόντων Συμμάχων και στις 12 το μεσημέρι, στην πλατεία Όθωνος μαζική εξόρμηση - ενημέρωση στον Καλαματιανό λαό.

Χαρακτηριστικά αναφέρει ότι “στις 28 Οκτωβρίου ημέρα που ο ελληνικός λαός είπε το ΟΧΙ στους Ιταλούς φασίστες θα ελλιμενιστεί στο λιμάνι της Καλαμάτας το κρουαζιερόπλοιο. Λέμε όχι στην σφαγή του Παλαιστινιακού λαού και στην Ισραηλινή κατοχή. Κανένα πλοίο που μεταφέρει στρατιωτικό προσωπικό του Ισραήλ δεν είναι καλοδεχούμενο στα ελληνικά λιμάνια! Το κρουαζιερόπλοιο μεταφέρει και Ισραηλινούς στρατιώτες, που έρχονται να «ξεκουραστούν» μετά τα αποτρόπαια εγκλήματα πολέμου που διέπραξαν στην Παλαιστίνη με πάνω από 60.000 νεκρούς, κυρίως σκοτώνοντας άμαχο πληθυσμό παιδιά και γυναίκες.

Στεκόμαστε στο πλευρό των Ισραηλινών που μέσα στο στόμα του τέρατος διώκονται, φυλακίζονται, τους πετούν εκτός Βουλής, γιατί ζητούν να σταματήσει ο πόλεμος και να αναγνωριστεί το Παλαιστινιακό κράτος”.

Η Επιτροπή Ειρήνης Μεσσήνης δηλώνει ότι “απαιτούμε και διαδηλώνουμε για: Καμία οικονομική, πολιτική, στρατιωτική συνεργασία και στήριξη στο κράτος δολοφόνο του Ισραήλ. Λευτεριά στην Παλαιστίνη. Να φύγει η Ισραηλινή εταιρεία από την 120 ΠΕΑ. Αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους στα σύνορα του 1967 με βάση τις αποφάσεις του ΟΗΕ”.