Συνδικάτο Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων Μεσσηνίας: Απάντηση στο εξώδικο του Τσώνη σε Καράμπελα

“Η πλειοψηφία του Εργατικού Κέντρου Καλαμάτας επιβεβαιώνει με πράξεις την πλήρη ανυποληψία που έχει υποπέσει στην εργατική τάξη της Μεσσηνίας το ΕΚ”: Αυτό απαντά το Δ.Σ. του Συνδικάτου Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων του νομού, στο εξώδικο που απέστειλε ο πρόεδρος του Ε.Κ. Σωτήρης Τσώνης προς τον Παναγιώτη Καράμπελα, μέλος της διοίκησης του Κέντρου και πρόεδρο του συνδικάτου.

Αναφέρει, ακόμα, ότι η πλειοψηφία του Δ.Σ. του Ε.Κ. “δεν ασχολείται με τα προβλήματα σε χώρους δουλειάς. Δεν ασχολείται με μεγάλα λαϊκά προβλήματα όπως της Υγείας, της Παιδείας, της λαϊκής κατοικίας κλπ. Εξευτελίζει το ΕΚ με «απεργιακές συγκεντρώσεις» των 20 ανθρώπων ή ακόμα και με την παντελή απουσία του, όπως στη συγκέντρωση των 20.000 ανθρώπων στις 28 Φλεβάρη. Ο πρόεδρός μας, ενοχλεί, γιατί αποκαλύπτει και την αιτία της στάσης της πλειοψηφίας: είναι με την κατεύθυνση της ταξικής ειρήνης, της «ανάπτυξης για όλους», την γραμμή δηλαδή κυβέρνησης και της εργοδοσίας”.

Το Δ.Σ. του Συνδικάτου Οικοδόμων, αφού παρατηρεί ότι “το εργατικό κίνημα δεν τρομοκρατείται”, καλεί “κάθε τίμιο συνδικαλιστή, εργατικά σωματεία, να καταδικάσουν την προσπάθεια ποινικοποίησης της συνδικαλιστικής δράσης, της κριτικής και της αντιπαράθεσης”.