Περιβαλλοντικές εκδηλώσεις στις εκβολές του ποταμού Aρι

Τις δράσεις διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ασπροχώματος Ακοβιτίκων & Δυτικής Παραλίας Καλαμάτας «O Ποσειδών» σε συνεργασία με το Δήμο Καλαμάτας και την Τοπική Κοινότητα Ασπροχώματος και με τη συμμετοχή αθλητικών σωματείων και φορέων της ευρύτερης περιοχής. Στις δράσεις συμμετέχουν και τα Εκπαιδευτήρια Μπουγά με την διοργάνωση του αγώνα δρόμου 2ο Ακοβίτικα Run 5km. Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει τις εξής δραστηριότητες: Ξενάγηση στον Αρχαιολογικό Χώρο (Με την συνεργασία της Εφορείας Αρχαιοτήτων), Βαρκάδα με κανό και ποδήλατα θαλάσσης, Ιππική επίδειξη και βόλτα με άλογα, Βόλτα με ποδήλατα στον ποδηλατόδρομο και στους παραποτάμιους δρόμους, Αγώνες δρόμου, Παραποτάμια βόλτα, Τοξοβολία, Επίδειξη καλαθοπλεκτικής με τα καλάμια του ποταμού, Προβολή της πανίδας και της ιστορίας του ποταμού μέσω έκθεσης φωτογραφίας, Έκθεση τοπικών προϊόντων και προβολή επιχειρήσεων της περιοχής με περιβαλλοντικό αντικείμενο, Μπουφέ με παραδοσιακά εδέσματα γλυκίσματα και αναψυκτικά, Απονομή επάθλων και παραδοσιακούς χορούς από τοπικούς συλλόγους.