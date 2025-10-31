Ένας Καλαματιανός στο Επιστημονικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου Τσίπρα

Ένας Καλαματιανός βρίσκεται ανάμεσα στα άτομα που στελεχώνουν το Επιστημονικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου Τσίπρα στον τομέα της Πολιτιστικής Πολιτικής.

Ο λόγος για τον επίκουρο καθηγητή Μουσικής Τεχνολογίας στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του ΕΚΠΑ, με ειδίκευση στη σύγχρονη μουσική δημιουργία με διαδραστικά μέσα, Θάνος Πολυμενέα -Λιοντήρη.

“Έκανε τις βασικές του σπουδές στη Ολλανδία στο αντικείμενο της μουσικής, και συνέχισε με μεταπτυχιακές σπουδές στην μουσική τεχνολογία, στα παιδαγωγικά και την αισθητική φιλοσοφία σε πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα σε Ολλανδία, Ισπανία, Γαλλία και Μ. Βρετανία.

Είναι διδάκτωρ του πανεπιστημίου του Sussex με υποτροφία από το Βρετανικό κράτος (AHRC).

Η έρευνά του εστιάζει στον τομέα της διάδρασης στην παραστατική τέχνη, με άξονες τη θεωρία συστημάτων, τη μηχανική μάθηση, τη διαμεσότητα και τη μεταψηφιακή αισθητική.

Έχει διδάξει σε πανεπιστήμια της Ελλάδας και της Μεγάλης Βρετανίας (Ιόνιο, ΕΚΠΑ, Falmouth, Brighton, Sussex).

Σε ερευνητικό επίπεδο έχει συνεργαστεί με το Intelligent Instruments Lab του University of Iceland, το Sussex Humanities Lab, University of Sussex, και το Εργαστήριο Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής του ΕΚΠΑ.

Καλλιτεχνικά δραστηριοποιείται στη μουσική σύνθεση και δισκογραφία, στις οπτικοακουστικές εγκαταστάσεις, και τα διαδραστικά έργα.

Η έννοια της ανατροφοδότησης και η συνεργασία αποτελούν για τον ίδιο κεντρικά εργαλεία δημιουργίας και πεδία αισθητικής διερεύνησης.

Έργα του έχουν παρουσιαστεί σε διεθνείς διοργανώσεις, όπως το Φεστιβάλ Αθηνών, το Holland Festival, το Tectonics Festival, η Λυρική Σκηνή, η Στέγη Ιδρύματος Ωνάση κ.α.”.