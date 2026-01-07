«Σιωπηλός γάμος» από τη Νέα Κινηματογραφική Λέσχη Καλαμάτας

Σε ένα μικρό χωριό της Ρουμανίας τη δεκαετία του ’50, ένα νεαρό ζευγάρι ετοιμάζεται να γιορτάσει τον γάμο του. Την ίδια ακριβώς ημέρα, όμως, ανακοινώνεται ο θάνατος του Στάλιν και το κράτος επιβάλλει εθνικό πένθος: κάθε μορφή διασκέδασης απαγορεύεται αυστηρά. Ο γάμος δεν ακυρώνεται — απλώς μετατρέπεται σε μια παράλογη τελετουργία σιωπής. Οι καλεσμένοι αποφασίζουν να συνεχίσουν το γλέντι χωρίς μουσική, χωρίς φωνές, χωρίς γέλια. Το τραπέζι στρώνεται, το κρασί ρέει, αλλά κάθε κίνηση γίνεται ψιθυριστά, κάθε έκφραση χαράς καταπιέζεται. Μέσα από αυτή τη φαρσική συνθήκη, η ταινία ξεδιπλώνει σταδιακά μια βαθιά πολιτική αλληγορία για τον ολοκληρωτισμό, τον φόβο και την υποκρισία που διαπερνά την καθημερινή ζωή. Ο Χοράτσιου Μαλαέλε συνδυάζει το πικρό χιούμορ με τη συλλογική μνήμη, μετατρέποντας ένα ιστορικό συμβάν σε μια συγκινητική και ταυτόχρονα σαρκαστική καταγγελία της καταστολής. Το γέλιο μπλέκεται με τη θλίψη και η σιωπή γίνεται η πιο εκκωφαντική μορφή αντίστασης σε μια ντελιριακή ταινία που θυμίζει Κουστουρίτσα στις καλύτερες στιγμές του.

Παίζουν οι Meda Andreea Victor, Alexandru Potocean, Valentin Teodosiu. Η είσοδος είναι 5 ευρώ, 3 ευρώ για ανέργους και φοιτητές ενώ κάτω των 18 είναι ελεύθερη.