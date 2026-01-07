Ευρωπαϊκή επιτυχία για την Καλαμάτα - Πρώτη θέση στο Horizon Europe με το Twinverse

Το 4ο αμιγώς ευρωπαϊκά χρηματοδοτούμενο έργο του, το Twinverse, κατάφερε να κερδίσει ο Δήμος Καλαμάτας, μετά τα SchoolHEROZ, periASTY with Twins και GENeCITY.

Το έργο κατέλαβε την 1η θέση ανάμεσα σε 45 προτάσεις στο Horizon Europe και φέρνει στην Καλαμάτα ψηφιακά δίδυμα πόλης με Τεχνητή Νοημοσύνη, για κλιματική ουδετερότητα, ανθεκτικότητα, διαφάνεια και συμμετοχικό σχεδιασμό.

Η Καλαμάτα συμμετέχει στο έργο ως πιλοτική πόλη, αξιοποιώντας τα ψηφιακά δίδυμα και τις εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης για: τον ολοκληρωμένο κλιματικό και ενεργειακό σχεδιασμό, τη βελτίωση της αστικής και κλιματικής ανθεκτικότητας, τη συστηματική παρακολούθηση της προόδου προς την κλιματική ουδετερότητα, την ενίσχυση της διαφάνειας και της συμμετοχής πολιτών και τοπικών φορέων στον σχεδιασμό πολιτικών.

Το έργο υλοποιείται από 26 εταίρους από 10 ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων ερευνητικά κέντρα, πανεπιστήμια, τεχνολογικές και συμβουλευτικές εταιρείες, καθώς και ευρωπαϊκές πόλεις όπως το Μιλάνο, το Κορκ, η Λαπεενράντα και η Καλαμάτα. Από την Ελλάδα συμμετέχουν: ο Δήμος Καλαμάτας, το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», το CERTH – ΕΚΕΤΑ και η DRAXIS Research Ventures.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε περίπου 6.000.000 ευρώ, ενώ η χρηματοδότηση που αντιστοιχεί στον Δήμο Καλαμάτας ανέρχεται σε 153.250 ευρώ. Η συνολική ελληνική συμμετοχή υπερβαίνει τις 875.000 ευρώ.

Σύμφωνα με το Δήμο Καλαμάτας, η συμμετοχή του στο έργο ενισχύει τον ρόλο της πόλης ως Mission City, αναδεικνύοντάς την σε ευρωπαϊκό παράδειγμα καινοτόμου, ψηφιακά υποστηριζόμενης και κοινωνικά δίκαιης μετάβασης προς την κλιματική ουδετερότητα.