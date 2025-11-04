Καλαμάτα: Κινητοποίηση συνταξιούχων για τα ΕΛΤΑ

“Αντί για λουκέτα, απολύσεις και ιδιωτικοποίηση, απαιτείται στήριξη των ΕΛΤΑ με επαρκή κρατική χρηματοδότηση, προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και βελτίωση των υποδομών, ώστε να εξασφαλίζεται η εξυπηρέτηση όλων των πολιτών, σε κάθε γωνιά της χώρας”, επισημαίνεται σε ψήφισμα των συνταξιούχων, που πραγματοποίησαν χθες το πρωί, κινητοποιήσεις σε Καλαμάτα και Κυπαρισσία.

Το ψήφισμα του Σωματείου Συνταξιούχων ΙΚΑ ΕΦΚΑ Μεσσηνίας στη συγκέντρωση έξω από τα

ΕΛΤΑ Καλαμάτας, Βασιλ. Ολγας και Ανδρέα Σκιά, που παραδόθηκε στον αντιπεριφερειάρχη Μεσσηνίας Στάθη Αναστασόπουλο, για να το κοινοποιήσει στο αρμόδιο υπουργείο, αναφέρει, μεταξύ άλλων:

“Μαζικές αντιδράσεις από φορείς, σωματεία και τις τροπικές κοινωνίες προκαλεί το κυβερνητικό σχέδιο να κλείσουν 204 καταστήματα των ΕΛΤΑ σε όλη τη χώρα.

Η διοίκηση των ΕΛΤΑ, με τη στήριξη της κυβέρνησης, προχωρά σε μαζικό κλείσιμο άνω των 200 ταχυδρομικών καταστημάτων σε όλη τη χώρα, στο πλαίσιο της λεγόμενης «αναδιάρθρωσης» και του «εξορθολογισμού» του δικτύου. Η εξέλιξη αυτή δικαιολογημένα προκαλεί αντιδράσεις, καθώς οδηγεί σε υποβάθμιση βασικών ταχυδρομικών υπηρεσιών, απώλεια θέσεων εργασίας και παραπέρα ιδιωτικοποίηση του οργανισμού. Ιδιαίτερα στις αγροτικές περιοχές, οι κάτοικοι βλέπουν να αποκόπτονται από απαραίτητες ταχυδρομικές και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες.

Οι εξελίξεις αυτές εντάσσονται σε ένα γενικότερο σχέδιο εμπορευματοποίησης και ιδιωτικοποίησης των ταχυδρομικών υπηρεσιών, στο πλαίσιο της «απελευθέρωσης» της αγοράς και της αναζήτησης «στρατηγικού επενδυτή» για τα ΕΛΤΑ.

Στη Μεσσηνία κλείνουν 4 καταστήματα, Θουρία, Μελιγαλά, Πεταλίδι, Κυπαρισσία.

Αντί για λουκέτα, απολύσεις και ιδιωτικοποίηση, απαιτείται στήριξη των ΕΛΤΑ με επαρκή κρατική χρηματοδότηση, προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και βελτίωση των υποδομών, ώστε να εξασφαλίζεται η εξυπηρέτηση όλων των πολιτών, σε κάθε γωνιά της χώρας.

Καλούμε την κυβέρνηση να πάρει μέτρα, ώστε: Να διασφαλιστεί ότι καμία περιοχή δεν θα μείνει χωρίς πρόσβαση σε βασικές ταχυδρομικές και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. Να εξασφαλιστεί η παραμονή όλων των εργαζομένων στις θέσεις τους, χωρίς απολύσεις ή αναγκαστικές μετακινήσεις σε μεγάλες αποστάσεις. Να γίνουν προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και να ενισχυθούν οι υποδομές”.