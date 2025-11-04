ΟΑΚ Μεσσηνίας: Συνδρομή σε 37 πυρκαγιές και 95 περιπολίες κατά την αντιπυρική περίοδο

Πλούσια ήταν η δραστηριότητα της Ο.Α.Κ. Μεσσηνίας στην αντιπυρική περίοδο 2025 που μόλις ολοκληρώθηκε.

Η εθελοντική ομάδα χαρακτηρίζει τη φετινή χρονιά «γεμάτη ετοιμότητα και αποτελεσματικότητα» και παρουσιάζει τα επιτεύγματά της, που αποδεικνύουν την αυξανόμενη αποτελεσματικότητά της και τη δέσμευσή στην προστασία της κοινωνίας και του περιβάλλοντος.

Οι εθελοντές και οι εθελόντριες της ΟΑΚΜ διένυσαν 8.251 χιλιόμετρα με τα πυροσβεστικά τους οχήματα, που μεταφράζονται σε συνδρομή σε 37 πυρκαγιές στην ύπαιθρο (αγροτικές, καλάμια, βάτα, δασικές) και σε 775 ώρες απασχόλησης. Παράλληλα συμμετείχε σε δύο αστικά συμβάντα, σε πέντε παροχές βοήθειας και πραγματοποίησε 95 περιπολίες.

«Παρά τις προκλήσεις που επέφερε η φετινή περίοδος, η ομάδα μας διαχειρίστηκε με επιτυχία λιγότερα περιστατικά πυρκαγιών, με λιγότερες ώρες εθελοντικής εργασίας και λιγότερα διανυθέντα χιλιόμετρα σε σχέση με την περσινή αντίστοιχη περίοδο, αποδεικνύοντας ότι η πρόληψη και η συνεργασία αποδίδουν καρπούς», αναφέρει η Μεσσηνιακή εθελοντική ομάδα,

Η ΟΑΚ Μεσσηνίας ευχαριστεί για την άψογη συνεργασία τη Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Μεσσηνίας, την Πυροσβεστική Υπηρεσία Καλαμάτας, τον Δήμο Καλαμάτας και το αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας και όλους τους υποστηρικτές και χορηγούς της.

«Τα μεγαλύτερα ευχαριστώ και συγχαρητήρια ανήκουν στους δεκάδες

εθελοντές και εθελόντριες, που ανιδιοτελώς αφιέρωσαν χρόνο και κόπο,

αφήνοντας πίσω οικογενειακές και επαγγελματικές υποχρεώσεις, για να

συμμετάσχουν εθελοντικά στα κρίσιμα καθήκοντα της Πολιτικής Προστασίας

και να κρατούν ασφαλείς την κοινωνία και το περιβάλλον μας.

Καλούμε όλους εσάς που επιθυμείτε να συμβάλετε στη σημαντική αυτή

προσπάθεια, να ενταχθείτε στην οικογένεια της Ο.Α.Κ. είτε ως ενεργοί

εθελοντές είτε ως υποστηρικτές. Η συμμετοχή σας μπορεί να κάνει τη διαφορά!»,

καταλήγει η ανακοίνωση.

Κ.Ηλ.