Συνεχίζονται οι έρευνες για το διπλό έγκλημα στη Φοινικούντα - Νέα κατάθεση έδωσε ο ανιψιός του 68χρονου

Ενας μήνας συμπληρώθηκε χθες από το διπλό φονικό στη Φοινικούντα, όπου έχασαν τη ζωή τους ο 68χρονος ιδιοκτήτης του κάμπινγκ “Αμμος” και ο 61χρονος επιστάτης, και οι έρευνες της ανακρίτριας του Πρωτοδικείου Καλαμάτας συνεχίζονται για να εξιχνιαστεί πλήρως η υπόθεση.

Προχθές το πρωί κλήθηκε να καταθέσει για τέταρτη φορά ο 33χρονος ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και μοναδικός αυτόπτης μάρτυρας της διπλής δολοφονίας το βράδυ της 5ης Οκτωβρίου.

Ο 33χρονος έδωσε συμπληρωματική κατάθεση, μιας και θεωρείται από τις Αρχές πρόσωπο “κλειδί” για τη διαλεύκανση της υπόθεσης, σύμφωνα και με νέα ευρήματα που έχουν προκύψει από τις αστυνομικές έρευνες.

Το γεγονός πως ο μοναδικός αυτόπτης μάρτυρας του στυγερού διπλού εγκλήματος που έχει συγκλονίσει τη Φοινικούντα και τη Μεσσηνία, έδωσε 4η συμπληρωματική κατάθεση, επιβεβαιώνει πως οι έρευνες προχωρούν και πως η υπόθεση δεν έχει κλείσει.

Παρότι οι δύο 22χρονοι έχουν προφυλακιστεί, ρίχνοντας ο ένας στον άλλον την ευθύνη για το ποιος μπήκε στο κάμπινγκ και πυροβόλησε με έξι σφαίρες τα δύο θύματα, οι Αρχές θεωρούν πως στην υπόθεση εμπλέκονται κι άλλα άτομα με φυσική ή ηθική αυτουργία και ψάχνουν τις αποδείξεις για να προχωρήσουν σε νέα εντάλματα σύλληψης.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν προκύψει επιβαρυντικά στοιχεία για άλλα πρόσωπα από την ανάλυση των τηλεφωνικών κλήσεων των κινητών των δύο 22χρονων προφυλακιστέων, όμως οι έρευνες συνεχίζονται και εκτιμάται πως δεν θα αργήσει να πέσει φως στη σκοτεινή αυτή υπόθεση.

Κ.Ηλ.