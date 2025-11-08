Μεγάλη συμμετοχή στη Γιορτή Κυνηγού

Σύμφωνα με τον Παναγιώτη Κάτσο, πρόεδρο του Συλλόγου, δημοτικό υπάλληλο και μηχανολόγο μηχανικό, η προσέλευση ξεπέρασε κάθε προσδοκία, ενώ για τις ανάγκες της εκδήλωσης παρασκευάστηκαν περισσότερες από 1.500 μερίδες φαγητού. Ο ίδιος, τον οποίο συναντήσαμε επί το έργον μαζί με την Παναγιώτα Κάτσου, στην προετοιμασία και το ψήσιμο των εδεσμάτων στους φούρνους, στάθηκε στον καθοριστικό ρόλο της εθελοντικής προσφοράς, υπογραμμίζοντας πως «σε αυτόν τον χώρο δεν έχει γίνει τίποτα με δημόσια δαπάνη. Ολα τα έχουμε φτιάξει μόνοι μας και με το μεράκι μας». Παράλληλα, εξέφρασε την αισιοδοξία του για το μέλλον της περιοχής, επισημαίνοντας ότι το βουνό προσελκύει μεγάλο αριθμό επισκεπτών, οι οποίοι μπορούν να απολαύσουν οργανωμένες πεζοπορικές, ορειβατικές και ποδηλατικές εξορμήσεις, με τα μονοπάτια μοναδικής ομορφιάς να αποτελούν ισχυρό κίνητρο για την περαιτέρω ανάπτυξη και ανάδειξη του τόπου. Όπως χαρακτηριστικά είπε: «Ελπίζω πως ο τόπος αυτός θα βελτιωθεί και θα αλλάξει. Είμαστε σε σαράντα λεπτά από το καλύτερο βουνό στην καλύτερη θάλασσα. Οσο αντέχω, θα παλεύω γι’ αυτό».

Το προαύλιο της εκκλησίας του Αγίου Σώστη κατακλύστηκε από πλήθος επισκεπτών, οι οποίοι διασκέδασαν έως αργά το απόγευμα με ζωντανή μουσική, χορό, πλούσια εδέσματα και γλυκίσματα. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε και λαχειοφόρος αγορά με σημαντικά δώρα, μεταξύ των οποίων και μία καραμπίνα.

Οι διοργανωτές ευχαρίστησαν όλους όσοι συμμετείχαν και στήριξαν τη διοργάνωση, σημειώνοντας "Κάθε χρόνο εκμεταλλευόμαστε την ευκαιρία να περάσουμε όμορφα και να γιορτάσουμε έναν θεσμό που έχει βαθιές ρίζες στον τόπο μας. Η εκδήλωση δε θα μπορούσε να ολοκληρωθεί χωρίς την πολύτιμη προσφορά, κάθε είδους, των μελών και φίλων του συλλόγου μας".

Κ.Δρ.