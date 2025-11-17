Χειμερινό Service Αυτοκινήτου και τι πρέπει ελέγξετε πριν «πιάσουν» τα κρύα, από το Συνεργείο Αυτοκινήτων Σωκράτης Σάμιος

Καθώς ο βαρύς χειμώνας πλησιάζει, είναι λογικό το αυτοκίνητο μας να έχει ανάγκη λίγη επιπλέον φροντίδα για να ανταποκριθεί όπως πρέπει στην υγρασία, τις χαμηλές θερμοκρασίες και τις δύσκολες συνθήκες του οδοστρώματος.

Το χειμερινό service αυτοκινήτου, αποτελεί βασική προϋπόθεση ασφαλείας, οικονομίας και αξιοπιστίας. Δεν είναι κάτι που πρέπει να αντιμετωπίζετε ως πολυτέλεια, από τους οδηγούς αυτοκινήτων. Στο Συνεργείο Αυτοκινήτων Σωκράτης Σάμιος, με την κατάλληλη προετοιμασία ενόψει του χειμώνα, μπορείτε να αποφύγετε ανεπιθύμητες βλάβες, απρόοπτες καταστάσεις και περιττά έξοδα συντήρησης και αποκατάστασης.

Στο σημερινό άρθρο, θα σας παρουσιάσουμε όλα όσα πρέπει να ελέγξετε στο όχημά σας, πριν ακόμα πιάσουν τα κρύα, όπως υποστήριξε ο κύριος Σωκράτης Σάμιος, ιδιοκτήτης συνεργείου αυτοκινήτων στην Καλαμάτα. Κάθε σημείο του αυτοκινήτου είναι σημαντικό για την αποτελεσματική λειτουργία του και δεν πρέπει να υποτιμάται.

? Έλεγχος μπαταρίας – η καρδιά του αυτοκινήτου το χειμώνα

Το ψύχος και οι χαμηλές θερμοκρασίες προκαλούν σημαντική μείωση στην απόδοση της μπαταρίας. Η μειωμένη απόδοση μπορεί εύκολα να σας προκαλέσει σοβαρά προβλήματα, όπως να σας αφήσει στον δρόμο μια παγωμένη πρωινή μέρα.

Με έναν έλεγχο από τους εξειδικευμένους τεχνικούς της ομάδας του Συνεργείου Αυτοκινήτων Σωκράτης Σάμιος, μπορείτε να επιβεβαιωθείτε πως η μπαταρία λειτουργεί όπως πρέπει. Αν εντοπιστεί κάποια δυσλειτουργία, άμεσα προχωρούν στις αναγκαίες ενέργειες για την αποκατάσταση του προβλήματος, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα.

? Αντιψυκτικό υγρό – προστασία κινητήρα από το ψύχος

Ένα δεύτερο πολύ βασικό κομμάτι που πρέπει να ελέγχεται αυτήν την περίοδο, είναι η κατάσταση του αντιψυκτικού υγρού. Το χειμώνα, το υγρό αυτό προστατεύει τον κινητήρα από το πάγωμα και τη διάβρωση.

Η σωστή αναλογία του, βοηθά στη διατήρηση της κατάλληλης θερμοκρασίας για τη λειτουργία του κινητήρα. Επομένως, γίνεται κατανοητό πως το αντιψυκτικό υγρό είναι ένα κομμάτι που πρέπει να ελέγχεται συστηματικά και ιδιαίτερα την κρύα περίοδο του χειμώνα.

? Έλεγχος ελαστικών – συντελεστή πρόσφυσης

Ο έλεγχος των ελαστικών και του συντελεστή πρόσφυσης είναι σημαντικός για την ασφάλεια και την απόδοση του οχήματος σας. Η ομάδας του συνεργείου μπορεί εύκολα να σας εξασφαλίσει τον σωστό αυτό έλεγχος ο οποίος περιλαμβάνει την πίεση αέρα, την φθορά πέλματος και την κατάσταση πλευρικών τοιχωμάτων.

? Έλεγχος των φρένων

Η σωστή λειτουργία των φρένων κρίνεται απαραίτητη για υγρούς και ολισθηρούς δρόμους. Με τον ερχομό του χειμώνα επιβάλλεται ο έλεγχος των τακακιών και δίσκων (για τυχόν φθορές), του υγρού των φρένων, της κατάσταση του ABS και των σωληνώσεων.

Το Συνεργείο Αυτοκινήτων Σωκράτης Σάμιος, εξασφαλίζει τον εντοπισμό των όποιων προβλημάτων των φρένων με σύγχρονα μέσα, για την εξασφάλιση της ασφάλειας σας.

?️ Υαλοκαθαριστήρες και παρμπρίζ – ορατότητα και ασφάλεια

Η ορατότητα αποτελεί το κεντρικό σημείο της ασφάλειας, το οποίο δυσκολεύει την οδήγηση τους δύσκολους μήνες του χειμώνα.. Με την πάροδο του χρόνου, οι υαλοκαθαριστήρες παρουσιάζουν φθορές, αφήνουν σημάδια και δεν καθαρίζουν σωστά με αποτέλεσμα να χρειάζονται αλλαγή. Μην ξεχνάτε, τον έλεγχο του υγρού πλύσης και την προσθήκη του αντιψυκτικού υγρού.

?️ Θέρμανση - ποιότητα αέρα

Η θέρμανση δεν είναι απλώς διατήρηση της σωστής θερμοκρασίας στο όχημα μας αλλά συμβάλλει στη διατήρηση της καθαρής ορατότητας προκειμένου να εξασφαλίζεται η απαραίτητη ασφάλεια.

Για να βεβαιωθείτε πως πραγματοποιείται η ομαλή λειτουργία του συστήματος θέρμανσης και πως υπάρχει καθαρή ποιότητα αέρα στο αυτοκίνητο σας πρέπει να ελέγχετε τους αισθητήρες θερμοκρασίας, τον θερμοστάτη και το φίλτρο καμπίνας

⚡ Έλεγχος ηλεκτρικού συστήματος

Οι μικρότερες μέρες και οι δύσκολες καιρικές συνθήκες του χειμώνα είναι οι σημαντικότερες αιτίες που καθιστούν τον έλεγχο του ηλεκτρικού συστήματος απαραίτητο: Πιο συγκεκριμένα πρέπει να διασφαλίζετε την σωστή λειτουργεία των φωτών πορείας, φρένων, ομίχλης, ταμπλό και πινακίδας. Εξίσου σημαντικός σημειώνεται και ο έλεγχος των καλωδιώσεων και των ασφαλειών του οχήματος. Η σωστή λειτουργία όλων των παραπάνω αποτελεί κύριο παράγοντα αποφυγής αυτοκινητιστικών ατυχημάτων.

⚙️ Λάδια και φίλτρα

Τα λάδια κινητήρα επηρεάζονται σημαντικά από τις αλλαγές θερμοκρασίας και γι’ αυτό οι όποιες αλλαγές είναι καλό να γίνονται πριν μπει ο χειμώνας. Η χαμηλή στάθμη του λαδιού μπορεί να προκαλέσει επιπλοκές στη λειτουργία του κινητήρα ενώ το παλιό λάδι μπορεί να προκαλέσει αυξημένη κατανάλωση καυσίμου. Η καλή ποιότητα λαδιού εξασφαλίζει την ευκολότερη μετακίνηση στο κρύο. Μην παραλείπετε, τον έλεγχο του φίλτρου λαδιού, αέρα και καυσίμου, προκειμένου να λειτουργεί σωστά ο κινητήρας.

? Ευθυγράμμιση και αναρτήσεις

Το χειμώνα, επίσης, με τους γλιστερούς δρόμους οι οποίοι πολλές φορές φέρουν λακκούβες και ιδιοτροπίες, η οδήγηση γίνεται πιο επικίνδυνη. Για να αποφύγετε ριψοκίνδυνες καταστάσεις ή τυχόν ατυχήματα καλό είναι να ελέγχετε τις αναρτήσεις, αμορτισέρ και την ευθυγράμμιση πριν το χειμώνα για την εξασφάλιση της σταθερότητας του αυτοκινήτου.

? Έλεγχος συστήματος εξάτμισης

Τέλος, σε μια τέτοια παγωμένη εποχή, η υγρασία μπορεί να αυξήσει την κατανάλωση ή να προκαλέσει επικίνδυνες εκπομπές καυσαερίων. Γι’ αυτό είναι σημαντικός ο έλεγχος του συστήματος εξάτμισης, για την προστασία από τοξικά αέρια και την σωστή λειτουργία του κινητήρα.

Στο Συνεργείο Αυτοκινήτων Σωκράτης Σάμιος πραγματοποιείται ολοκληρωτικός έλεγχος του συστήματος εξάτμισης, εξασφαλίζοντας τη ποιοτική λειτουργία και προσαρμογή με τα πρότυπα ρύπων.

Το service πριν τη χειμερινή περίοδο κρίνεται αναγκαίο για την ασφάλεια και την αποδοτικότητα των οχημάτων στις δύσκολες, ανερχόμενες καιρικές συνθήκες. Γι’ αυτό τονίζουν την σπουδαιότητα του σωστό προληπτικού ελέγχου από εξειδικευμένους τεχνικούς,

