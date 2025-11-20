Εκπαιδευτικοί και γονείς χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας: Διαμαρτυρία για την εικόνα στα σχολεία

Σε κινητοποίηση, σε κοινή διαμαρτυρία με την Ένωση Συλλόγων Γονέων του Δήμου και τον Σύλλογο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας, για σχολεία πλήρως λειτουργικά και ασφαλή για παιδιά και εκπαιδευτικούς, μετείχε η Α’ ΕΛΜΕ του νομού, χθες το βράδυ στο Δημοτικό Συμβούλιο της μεσσηνιακής πρωτεύουσας.

Σε ανακοίνωσή του το Δ.Σ. της Ενωσης επισήμανε ότι η κοινή διαμαρτυρία πραγματοποιήθηκε “για την απαράδεκτη κατάσταση που επικρατεί στα σχολεία μας επί δεύτερη συνεχή χρονιά, σχετικά με την τροφοδοσία των απαραίτητων για την λειτουργίας τους υλικών από μέρους του δήμου, παρά τις περί του αντιθέτου διαβεβαιώσεις. Και για τη διαπιστωμένη πλέον, κατόπιν ελέγχων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, έλλειψη των απαραίτητων μέσων πυροπροστασίας και πυρόσβεσης σε περίπτωση κινδύνου”.

Η Α’ ΕΛΜΕ Μεσσηνίας ζητεί “άμεση αποκατάσταση των απαραίτητων υποδομών πυρόσβεσης-πυροπροστασίας. Παροχή όλων των απαραίτητων υλικών και υπηρεσιών για τη σωστή λειτουργία των σχολείων” και καταλήγει: “Απαιτούμε σχολεία πλήρως λειτουργικά και ασφαλή για παιδιά και εκπαιδευτικούς”.