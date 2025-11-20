Εκδήλωση – αφιέρωμα στον Νικόλαο Κατούντα από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Εκδήλωση – αφιέρωμα στον αντιστράτηγο Νικόλαο Κατούντα, τον μεγάλο ήρωα της Κύπρου και της Ελλάδας θα πραγματοποιήσει το Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Η εκδήλωση για τον «Λεωνίδα της Κερύνειας» έχει οριστεί για την Δευτέρα 24 Νοεμβρίου και ώρα 18:30, στο αμφιθέατρο «Νικόλαος Πολίτης» της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, στην Καλαμάτα.

Την εκδήλωση θα χαιρετίσουν ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, με μαγνητοσκοπημένο μήνυμα, ο πρέσβης της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Αθήνα Σταύρος Αυγουστίδης, ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Γιάννης Λαμπρόπουλος, ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Θανάσης Δαβάκης, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Δημήτρης Χούπης, ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός, ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος και ο καθηγητής και πρύτανης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Θανάσης Κατσής.

Παράλληλα για την ήρωα αντιστράτηγο Νικόλαο Κατούντα θα μιλήσουν ο πρώην Υφυπουργός, Βουλευτής και Αν. Καθηγητής του Παντείου Πανεπιστημίου Άγγελος Συρίγος, ο Αν. Καθηγητής του Πανεπιστημίου Κύπρου Πέτρος Παπαπολυβίου,ο γεωπολιτικός αναλυτής και εκδότης Σάββας Καλεντερίδης, ο στρατιωτικός ε.α. και γεωπολιτικός Γιώργος Πραχαλιάς και ο καθηγητής και πρόεδρος του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Θανάσης Χρήστου.

Την εκδήλωση θα συντονίσει η δημοσιογράφος και φιλόλογος Βίκυ Φλέσσα.