Τρίτη, 25 Νοεμβρίου 2025 13:45

Η ιστορία του παραδοσιακού παστελιού Ζευγολατιού

Η ιστορία του παραδοσιακού παστελιού Ζευγολατιού

Στις θεματικές παρουσιάσεις του Δήμου Καλαμάτας, η εταιρεία ΚΑΠΑ Ευμελείν συμμετείχε την Παρασκευή 21/11, παρουσιάζοντας στο εκθετήριο τοπικών προϊόντων την ιστορία και την πορεία του παραδοσιακού παστελιού Ζευγολατιού.

Κατά την παρουσίαση, η Γεωργία Παπαδοπούλου, εκπρόσωπος της 4ης γενιάς της οικογενειακής επιχείρησης, μοιράστηκε με το κοινό την πορεία του παστελιού Ζευγολατιού από το 1946, όταν η παραγωγή ξεκίνησε στο καφενείο της οικογένειας, στον σταθμό του τρένου στο Ζευγολατιό Μεσσηνίας. Το πρόσφεραν ως κέρασμα μαζί με τον ελληνικό καφέ. Η ζήτηση αυξήθηκε και, με τα χρόνια, το παστέλι εξελίχθηκε, απέκτησε νέες γεύσεις και ταξίδεψε σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό, διατηρώντας πάντα τον αυθεντικό χαρακτήρα και την ποιότητά του.

Η θερμή ανταπόκριση του κοινού ανέδειξε τη σημασία τέτοιων δράσεων, που ενισχύουν την τοπική οικονομία και προβάλλουν τη μεσσηνιακή γαστρονομική ταυτότητα. Η ΚΑΠΑ Ευμελείν επιβεβαίωσε τη στήριξή της στις πρωτοβουλίες του Δήμου για την ανάδειξη των τοπικών παραγωγών, καθώς και της πολιτιστικής και γαστρονομικής κληρονομιάς της περιοχής.

