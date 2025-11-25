Μαθητές από Βέλγιο και Σουηδία στο 2ο Λύκειο Καλαμάτας

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων τους, οι μαθητές από τα τρία σχολεία, κατά τις δύο πρώτες ημέρες, στην αίθουσα «Ρεγγίνα» του Πνευματικού Κέντρου, συνεργάστηκαν σε ομάδες που λειτούργησαν ως προσομοιώσεις πολιτικών κομμάτων. Στόχος τους ήταν η δημιουργία καταστατικού λειτουργίας ενός δημοκρατικού κόμματος, η χαρτογράφηση των σημαντικότερων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι νέοι σήμερα και η υπόδειξη λύσεων συμβατών με τις βασικές αρχές της δημοκρατίας. Την τρίτη ημέρα του προγράμματος, ολοκλήρωσαν τη συνεργασία με επίσκεψη στον ιερό βράχο της Ακρόπολης και περιήγηση στην Αρχαία Αγορά, προκειμένου να δουν από κοντά και να θαυμάσουν τα σημαντικότερα σύμβολα της κοιτίδας της αρχαίας δημοκρατίας. Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με επιτυχία στο πρώτο σκέλος του και αναμένεται να συνεχιστεί με επισκέψεις μαθητών του 2ου Λυκείου Καλαμάτας στις δύο χώρες το προσεχές έτος.