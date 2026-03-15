Μεταφορά περιπτέρων της πλατείας Φιλιατρών

Ομόφωνα η Δημοτική Επιτροπή Τριφυλίας ενέκρινε την απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου της Κοινότητας Φιλιατρών σχετικά με τη μεταφορά των περιπτέρων της κεντρικής πλατείας Φιλιατρών στις θέσεις που αναφέρονται στην εισήγηση του Τμήματος Μελετών, Εκτέλεσης Έργων και Πολιτικής Προστασίας του δήμου.

Τα δύο περίπτερα που βρίσκονταν στην κεντρική πλατεία,όπου γίνονται τα έργα ανάπλασης, θα μεταφερθούν το ένα ανατολικά,στο δυτικό μέρος του πάρκινγκ της πλατείας Δημαρχείου και το άλλο νότια, στο πεζοδρόμιο έμπροσθεν του κτηρίου Ταμβάκη. Για την οριστικοποίηση των θέσεων απομένει και η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Να σημειωθεί ότι στην αρχική μελέτη δεν είχαν συμπεριληφθεί τα δύο περίπτερα και με απόφασή του το Τοπικό Συμβούλιο Φιλιατρών είχε αποφασίσει να παραμείνουν στις θέσεις τους. Ωστόσο μετά από σύσκεψη με τους μελετητές, την επιβλέπουσα υπηρεσία, τονδήμαρχο Τριφυλίας και τον αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών του δήμου, η εισήγηση του Τμήματος Μελετών, Εκτέλεσης Έργων και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου αναφέρει μεταξύ άλλων:«Το περίπτερο στη βορειοανατολική πλευρά θα μεταφερθεί ανατολικά της πλατείας στον δυτικόχώρο του πάρκινγκ του Δημαρχείου.Το περίπτερο στη νοτιοδυτική πλευρά της πλατείας προτάθηκε να μεταφερθεί βόρεια της υπάρχουσας θέσης του, επί της πλατείας σε απόσταση λίγων μέτρων από την προηγούμενη θέση. Λαμβάνοντας όμως υπόψη το ΦΕΚ 1371Β /18.10.2001, µε το οποίο χαρακτηρίστηκαν διατηρητέα τα χυτοσιδηρά σιντριβάνια και µε το οποίο θεωρείται περιβάλλων χώρος του η έκταση που περικλείει το σιντριβάνι διαμέτρου 50µ., απαγορεύεται η τοποθέτηση στη θέση που προτάθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων λόγω του ότι η απόσταση από το σιντριβάνι είναι μικρότερη των 50 μέτρων.Επειδή δεν επιτρέπεται σε ακτίνα 50 μέτρων από το σιντριβάνι η τοποθέτηση του περιπτέρου, για τους λόγους αυτούς προτείνεται η μεταφορά του νότια της πλατείας, στο πεζοδρόμιο έμπροσθεν του κτηρίου Ταμβάκη».

Κ.Μπ.