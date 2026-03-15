Τα θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας

Για την αντικατάσταση του δημοτικού συμβούλου ΙωάννηΦιλντίση, ο οποίος εκτελούσε χρέη προέδρου Δ.Κ. Προδρόμου, καλείται να αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας, μετά την ανεξαρτητοποίησή του από τον συνδυασμό της πλειοψηφίας. Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα γίνει την ερχόμενη Τετάρτη στις 6 το απόγευμα,

Τα υπόλοιπα θέματα που θα συζητηθούν είναι: Έγκριση δαπάνης - επέκτασης δικτύου δημοτικού φωτισμού χαμηλής τάσης για την τοποθέτηση τεσσάρων στύλων στη Δ.Κ. Κυπαρισσίας, εντός ορίων κοινότητας. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου "Κατασκευή δικτύων ύδρευσης και επισκευή δικτύων αποχέτευσης στην ΠΕ3 Κυπαρισσίας". Περί καταβολής αποδοχών προσωπικού ΙΔΟΧ του Κέντρου Κοινότητας σε υλοποίηση της πράξης "Συγκρότηση και λειτουργία Κέντρου Κοινότητας στον Δήμο Τριφυλίας" στο πλαίσιο του Προγράμματος «Πελοπόννησος 2021-2027». Συμπληρωματικές εγγραφές νηπίων στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς του Δήμου Τριφυλίας για το σχολικό έτος 2025-2026. Έγκριση χορήγησης 6ης παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου "Αστική αναβάθμιση περιοχής ΠΕ3 Κυπαρισσίας -υποέργο 1 της πράξης βελτίωση οδικής ασφάλειας Δήμου Τριφυλίας". Λήψη απόφασης για διακοπή συνεργασίας του δήμου με τον Ευρωπαϊκό Όμιλο Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΟΕΣ) υπό την επωνυμία "ΕΟΕΣ Εύξεινη Πόλη - Δίκτυο Ευρωπαϊκών Πόλεων για Βιώσιμη Ανάπτυξη" με διακριτικό τίτλο "EGTC SolidarCity Network". Έγκριση της αρ. 74/2026 απόφασης Δ.Ε. με θέμα «Λήψη απόφασης σχετικά με την αρ. 5/2026 απόφαση Τοπικού Συμβουλίου Κοινότητας Φιλιατρών με θέμα: "Τοποθέτηση περιπτέρων στην πλατεία Φιλιατρών"». Εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου στη Δ.Κ. Στασιού της ΔΕ Κυπαρισσίας. Έγκριση χορήγησης 6ης παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου "Επισκευή σχολικών κτηρίων Δ.Ε Φιλιατρών".

Κ.Μπ.