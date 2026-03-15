Μεσσηνία: 25 εκπαιδευτικοί στο σεμινάριο «Οι θησαυροί της γης μας»

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το επιμορφωτικό σεμινάριο με τίτλο «Οι θησαυροί της γης μας», που διοργάνωσε το Κέντρο Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία Καλαμάτας, σε συνεργασία με το Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστημών Καλαμάτας το διήμερο 6-7 Μαρτίου.

Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στους χώρους του Ε.Κ.Φ.Ε. Καλαμάτας και σε περιοχές της ευρύτερης περιοχής της Αρχαίας Μεσσήνης, με τη συμμετοχή 25 εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από σχολικές μονάδες της Μεσσηνίας.

Στόχος του σεμιναρίου ήταν η επιμόρφωση και ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών μέσα από μια βιωματική προσέγγιση της σχέσης φύσης, υγείας, διατροφής και περιβάλλοντος, αξιοποιώντας την τοπική φυσική και πολιτιστική κληρονομιά της Μεσσηνίας. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν επιστημονικές προσεγγίσεις, βιωματικές εκπαιδευτικές πρακτικές και μεθοδολογικά εργαλεία που μπορούν να αξιοποιηθούν σε προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Εργαστήρια Δεξιοτήτων.

Την έναρξη του σεμιναρίου πλαισίωσαν δραστηριότητες γνωριμίας και παρουσίαση των στόχων της επιμόρφωσης από την παιδαγωγική ομάδα του ΚΕΠΕΑ Καλαμάτας.

Στη συνέχεια η μικροβιολόγος η Νίκη Παπαδοπούλου παρουσίασε την εισήγηση «Βότανα και Υγεία», αναδεικνύοντας τις ιδιότητες και τις θεραπευτικές δράσεις των βοτάνων της μεσογειακής φύσης.

Ακολούθησε η εισήγηση της Επίκουρης Καθηγήτριας Κλινικής Διαιτολογίας στο Τμήμα Επιστήμης Διατροφής και Διαιτολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Παρασκευής Ντετοπούλου, με τίτλο «Φυτικά τρόφιμα στη διατροφή μας: Ευεργετικές δράσεις για τη ζωή μας και το περιβάλλον».

Στην παρουσίασή της ανέδειξε τη σημασία της φυτικής διατροφής για την υγεία του ανθρώπου αλλά και για τη βιωσιμότητα του περιβάλλοντος, παρουσιάζοντας επιστημονικά δεδομένα για τα οφέλη της μεσογειακής διατροφής και δίνοντας ιδέες για την αξιοποίηση των θεμάτων αυτών στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Στη συνέχεια, η Υπεύθυνη του Ε.Κ.Φ.Ε. Καλαμάτας Άννα Σωτηροπούλου, παρουσίασε την εισήγηση «Η ελιά και το λάδι μέσα από τις επιστήμες», μέσα από την οποία ανέδειξε τη σημασία της ελιάς ως φυσικού και πολιτιστικού στοιχείου της περιοχής. Μέσα από επιστημονική προσέγγιση και πειραματικές αναφορές παρουσίασε τις φυσικοχημικές ιδιότητες του ελαιολάδου, τη διατροφική του αξία και τη σύνδεσή του με τις φυσικές επιστήμες και τη σχολική εκπαίδευση.

Ακολούθησε η παρουσίαση της γεωπόνου και εκπαιδευτικού του 1ου ΕΠΑΛ Καλαμάτας Μαρίας Λιναρδοπούλου, με θέμα «Πολλαπλασιασμός φυτών με μοσχεύματα», κατά την οποία παρουσιάστηκαν βασικές τεχνικές αγενούς πολλαπλασιασμού φυτών, καθώς και τρόποι εφαρμογής της διαδικασίας σε σχολικά περιβαλλοντικά προγράμματα και σχολικούς κήπους.

Η πρώτη ημέρα ολοκληρώθηκε με την εισήγηση της Ιωάννας Ραβάνη από το ΚΕΠΕΑ Καλαμάτας, με τίτλο «Θησαυροί της γης της Μεσσηνίας – Σύνδεση με σχολικές δράσεις και εργαστήριο δεξιοτήτων», κατά την οποία παρουσιάστηκαν ιδέες και προτάσεις για την αξιοποίηση της τοπικής φύσης, της γεωργικής παραγωγής και της πολιτιστικής κληρονομιάς της Μεσσηνίας, στο πλαίσιο εκπαιδευτικών προγραμμάτων, δράσεων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Εργαστηρίων Δεξιοτήτων.

Η δεύτερη ημέρα του σεμιναρίου ήταν αφιερωμένη στη βιωματική μάθηση στη φύση. Με τη βοήθεια του πρώην φύλακα της Εφορείας Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας Ιωάννη Κλεφτόγιαννη υπήρξε ξενάγηση των εκπαιδευτικών και μελών της Φωτογραφικής Ομάδας Καλαμάτας στο ιστορικό Ανδρομονάστηρο και πεζοπορία στο μονοπάτι Messinia Trail ξεκινώντας από την περιοχή του Ανδρομονάστηρου προς την Αρχαία Μεσσήνη.

Η δράση υλοποιήθηκε με την υποστήριξη της ΚοινΣΕπ ΝΟΣΤΟΣ, η οποία συντόνισε τις δραστηριότητες υπαίθρου και τη βιωματική εξερεύνηση του φυσικού περιβάλλοντος.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε η ομαδική μαγειρική δραστηριότητα με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Αρχαίας Μεσσήνης και το Ινστιτούτο Τοπικής και Κοινοτικής Ανάπτυξης VillagesInAction, κατά την οποία οι συμμετέχοντες παρασκεύασαν και δοκίμασαν ένα ελαφρύ γεύμα βασισμένο σε τοπικά προϊόντα και βότανα της περιοχής, αναδεικνύοντας τη σχέση της τοπικής γαστρονομίας με τη φύση και την υγιεινή διατροφή.

Το σεμινάριο ολοκληρώθηκε με εργασία των συμμετεχόντων σε ομάδες, κατά την οποία σχεδιάστηκαν ιδέες και πρακτικές εφαρμογές για τη σχολική τάξη.